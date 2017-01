Nürnberger Gericht könnte Fall Gsell neu aufrollen

Gsells Jugendfreund und ehemaliger Staatsanwalt will neues Verfahren. - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/REGENSBURG - Das juristische Tauziehen um den gewaltsamen Tod des Nürnberger Schönheitschirurgen Franz Gsell geht in die nächste Runde.

Nun prüft das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg eine Entscheidung des Landgerichts Regensburg, wie ein Justizsprecher am Freitag mitteilte.

Das Landgericht hatte im Dezember einen Antrag eines ehemaligen Staatsanwaltes und früheren Jugendfreundes von Gsells Witwe Tatjana auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Dagegen hat der Ex-Ankläger Beschwerde in Nürnberg eingelegt. Mit einer Entscheidung des OLG ist nach Angaben des Sprechers nicht vor März zu rechnen.

Schon fast 14 Jahre ist es her, dass der Nürnberger Schönheitschirurg Franz Gsell am 5. Januar 2003 in seiner Villa in Nürnberg-Erlenstegen überfallen wurde und elf Wochen später an den Folgen des Einbruchs starb. In einem seit September 2014 wiederaufgerollten Prozess kam es zur Wendung: Die damaligen Aussagen der Witwe Tatjana Gsell und der Autoschieber entpuppten sich als Lügen.