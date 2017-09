Nürnberger Handwerkerhof soll "aufgemöbelt" werden

NÜRNBERG - Moderne Zeiten im Mittelalter-Dorf? So soll es kommen, doch den Nürnberger Handwerkerhof nach 46 Jahren zu modernisieren, bleibt ein schweres Geschäft.

Der Nürnberger Handwerkerhof soll ein neues Image bekommen - nicht alle sind davon begeistert. © Eduard Weigert



"Sex ist nur schmutzig, wenn man ihn richtig macht." So steht’s auf einem Blechschild, das vor einem der kleinen Läden hängt. Touristenhumor? Vielleicht. Sex sells, das weiß man auch hier. Ums Eck essen Amerikaner im Biergarten Bratwürste, übers Kopfsteinpflaster rattern immer wieder Rollkoffer. Seit dem Umbau gelangt man vom Hauptbahnhof über den Ring in den Hof - direkt in die Innenstadt. Also queren seit kurzem mehr Menschen die künstliche Idylle.

Der richtige Moment, um neue Seiten aufzuziehen? Das ist kein Kinderspiel, auch nach zweieinhalb Jahren nicht. "Manche gehen mit auf die Reise in die Zukunft. Manche nicht." So bringt Marketing-Mann Hans Schmidt (67) die Lage auf den Punkt. Die Stadt hat den Freiberufler Schmidt zusammen mit einem Kollegen engagiert, um den angejahrten Touristen-Magneten am Hauptbahnhof aufzumöbeln.

Fragt man nach den Stolpersteinen, spricht der Erneuerer Tacheles. Alleine, dass jetzt von 11 bis 18 Uhr zuverlässig geöffnet ist, sei ein harter Kampf gewesen. Wenn man jemandes Komfortzone berühre, sei man nun mal nicht beliebt.

Gisela Asseraf-Schulz von der Springerle-Bäckerei mag da nicht widersprechen. Das Management-Duo wolle die Alten hinausekeln, sagt sie. Viele "Sassen", wie die Pächter der stilisierten Fachwerkbuden heißen, seien über 65, genau sie wolle man loswerden.

Keine gültigen Verträge

Dass es immer noch keine gültigen Verträge mit der Stadt gibt, kritisieren alle. Die Dokumente seien fertig, lägen im Liegenschaftsamt bereit, sagt Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Auch ein neues Handwerkerhof-Logo gebe es schon, es soll das altmodische aus den 1970er Jahren ersetzen. "Kommt im Herbst", verspricht Fraas.

Jüngere wie Mirko Könicke (41), der seit sieben Jahren das Lokal "Balkon" am Zugang zur Königstorpassage betreibt, tun sich leichter. "Nicht unzufrieden", sei er. Es gebe zwar Reibereien und Konkurrenz, doch es gehe in kleinen Schritten voran. Mit Investitionen tue er sich allerdings schwer, so ohne Mietvertrag.

Was hat sich verändert? LED-Licht, Sonntagsöffnung, ein neuer, freigeräumter Platz, in einen leerstehenden Laden soll eine Kaffeerösterei mit Café einziehen - und auch für Renate Nürnbergers Galerie ist schon ein Kunsthandwerker als Mieter im Gespräch. Sie höre „weder aus Gesundheits- noch aus Altersgründen“ auf, sagt Nürnberger. Den Rest kann man sich denken.

Claudine Stauber