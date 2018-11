Nürnberger Hauptbahnhof: Mutige Verkäuferinnen stellen Dieb

Eine der Frauen wurde von 19-Jährigem verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unterstützung für die Polizei: Zwei Verkäuferinnen haben am Donnerstag einen Dieb im Hauptbahnhof geschnappt. Die Beamten mussten den 19-Jährigen nur noch festnehmen.

Die Frauen hatten gegen 11 Uhr beobachtet, wie der Mann in einem Laden im Nürnberger Hauptbahnhof ein Schmuckstück aus einem Regal nahm und das Geschäft verließ. Sie verfolgten den Mann und hielten ihn fest, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Auch das Schmuckstück hatte der Dieb noch bei sich. Bis die Beamten eintrafen, beschimpfte der 19-Jährige die Verkäuferinnen obszön und wehrte sich auch körperlich, sodass eine der Frauen leicht am Oberkörper verletzt wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

horn