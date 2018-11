Nürnberger Haushalt: Wird die Autokrise zum Problem?

Schlüsselzuweisungen könnten bei schlechtere Konjunktur sinken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei den Haushaltsberatungen beschloss der Stadtrat 1,26 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren zu investieren. Das wird aber nur möglich sein, wenn es keine größeren konjunkturellen Einbrüche gibt, vor allem nicht in der Autobranche.

Der Haushalt der Stadt hat sich zwar erholt, doch noch immer erwirtschaftet die Stadt nicht das Geld, um ihren Anteil an den Investitionen in Schulen, Straßen und Brücken selber zu stemmen: Geplant sind für 2019 Investitionen in Höhe von 187 Millionen Euro, so die Rechnung von Kämmerer Harald Riedel. Davon kann die Stadt 95 Millionen durch Überschüsse finanzieren. 39,5 Millionen werden über neue Kredite aufgebracht. Der Schuldenberg der Stadt wird dann auf 1,48 Milliarden Euro ansteigen. Die verbleibende Finanzierungslücke wird durch Zuschüsse von Bund und Land geschlossen.

In der Diskussion des Stadtrats über den Haushalt wurden Vermutungen über die Abkühlung der guten Konjunktur angestellt und ob es einen Rückgang des Wachstums gibt. Das würde bedeuten, dass dann die Einnahmen durch die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer zurückgehen. Die Folge wäre, dass die Stadt ihr Investitionsprogramm nicht durchhalten könnte.

Bilderstrecke zum Thema Top Ten: Das sind die größten Wohnanlagen Nürnbergs Nürnberg ist zwar nicht Manhattan, in der Frankenmetropole ragen dennoch einige markante Hochhäuser in den Himmel. Einige Wohnanlagen beherben sogar um die 500 Menschen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Bildergalerie.



Wachstumsprognose auf höchstem Niveau

Laut Riedel ist derzeit aber keine Eintrübung der Konjunktur in Sicht. Die Wachstumsprognose bleibt auch nach der vor kurzem erfolgten Steuerschätzung auf hohem Niveau: "Das kann sich ändern, das ist aber nicht absehbar und auch nicht planbar." Die Gewerbesteuer wird in Nürnberg in diesem Jahr den Ansatz von 476 Millionen Euro jedenfalls erreichen. Ein Problem könnte Nürnberg aus der Dieselproblematik erwachsen, so Riedel. Die Autostädte München, Regensburg und Ingolstadt erhalten vom Freistaat aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen u. a. durch BMW und Audi keine Schlüsselzuweisungen mehr. Nürnberg bekommt derzeit aus diesem Topf immerhin 200 Millionen Euro im Jahr. Mit den Schlüsselzuweisungen versucht der Freistaat einen Ausgleich zwischen ärmeren und reicheren Städten herzustellen.

Sollten aber München, Ingolstadt und Regensburg aufgrund einer schlechteren Autokonjunktur oder weil die Kunden die Debatte leid sind und deshalb auf andere Marken umsteigen, deutlich weniger Steuern von den ansässigen Autobauern erhalten, dann würden sie wieder Geld vom Freistaat bekommen. Die Schlüsselzuweisungen müssten unter einer größeren Zahl von Städten aufgeteilt werden. Das Kuchenstück für Nürnberg würde deutlich kleiner ausfallen.

André Fischer E-Mail