Nürnberger Innenstadt: Brand in Wohnheim für Jugendliche

Feuer brach in einem Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes aus - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Am Dienstagabend ist aus bisher ungeklärter Ursache das Mobiliar eines Zimmers in einem Wohnheim für Jugendliche in Brand geraten. Der Hausmeister des Heims konnte allerdings Schlimmeres verhindern.

Das Feuer brach gegen 20 Uhr in einem Zimmer im Obergeschoss des Wohnheims in der Kolpinggasse aus. Bewohner hatten den Rauch bemerkt und den Hausmeister verständigt. Dieser rief die Feuerwehr, schaffte es dann aber, den Brand selbst zu löschen. Bis dahin hatten die Flammen einen Stuhl und einen Heizkörper zerstört. Wodurch es zu dem Brand kam, ist bisher noch nicht klar.

