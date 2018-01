Pfarrer Bernd Reuther und Regionalbischof Stefan Ark Nitsche eröffneten am Sonntag die Vesperkirche in der Südstadt. Für sie ist das Sozialprojekt ein Ort des Austauschs. Noch bis zum 25. Februar gibt es in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche an der Allersberger Straße Essen für einen Euro.