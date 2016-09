Nürnberger Klinikum implantiert kleinsten Herzschrittmacher

Erstmals in Linz eingesetzt - nur ein wenig größer als ein 1-Euro-Stück - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Er ist gerade einmal ein wenig größer als ein 1-Euro-Stück – und doch enthält der kleinste Herzschrittmacher der Welt genug Energie, um einem Herz zehn Jahre lang so richtig Dampf zu machen. Vor drei Jahren wurde der Mini-Lebensretter in Linz zum ersten Mal einem Patienten implantiert – jetzt geht das auch in Nürnberg.

Wenn das Herz aus dem Rhythmus gerät, kann ein Herzschrittmacher nötig sein. (Symbolbild) © Colourbox.com



Wenn das Herz zu langsam schlägt, den Patienten schwindlig wird, sie gar das Bewusstsein verlieren, wird es Zeit für einen Herzschrittmacher. Was für Laien oft nach einem riesig großen Eingriff klingt, ist mittlerweile fast ein Klacks. Nicht einmal mehr eine Vollnarkose wird benötigt. "In den 50er Jahren hat man die ersten Schrittmacher entwickelt", sagt Prof. Matthias Pauschinger, Chefarzt der Kardiologie am Südklinikum. "Die waren damals noch so groß wie eine Dose Schuhcreme", sagt sein Kollege, Oberarzt Dr. Konrad Göhl. Seitdem hat sich viel getan. Probleme traten trotzdem auf.

"Bislang hat man immer ein Gerät außerhalb des Herzens implantieren müssen", sagt Göhl. Das war denn mit den Elektroden am Herz verbunden. Das Problem: die Verbindung wird 60 bis 80 Mal pro Minute bewegt, Verschleiß war vorprogrammiert. Außerdem riskant: für die Geräte musste bislang immer die Haut geöffnet werden. Dass dadurch Keime in den Körper gelangten, war nicht auszuschließen. "Das konnte sich infizieren und zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen", so Göhl. Die technische Ermüdung kam dann noch als drittes Problem hinzu. Unter dem Strich kam es so in zehn bis zwanzig Prozent zu Problemen im Leben eines Herzschrittmachers.

Die Lösung: eine neue Technologie. Eine, bei der die gesamte Technik samt Batterie direkt und ohne Verbindungsdrähte einfach über eine Vene ins Herz eingebaut werden kann. Jahrelang hat man daran geforscht – nun existiert ein solches Gerät. Micra-Kardiokapsel heißt das Wunderwerk der Technik. Es ist gerade einmal 2,59 Zentimeter lang, hat einen Durchmesser von 6,7 Millimeter und wiegt gerade einmal 1,75 Gramm. Das in dem Minischrittmacher eine Batterie enthalten ist, die zehn bis zwölf Jahre lang ausreichend Energie liefert, kann man sich kaum vorstellen.

Weltweit leben bereits rund 2400 Menschen mit einem solchen Mini-Gerät im Herzen. Die Erfahrungen, von denen Mediziner nun berichten können, sind gut. So hat man etwa die Rate der Komplikationen verhindern können. "Sie zeigen eine Halbierung von schwerwiegenden Komplikationen mit der Micra-Kardiokapsel im Vergleich zu herkömmlichen Schrittmachersystemen", so Pauschinger. In Nürnberg hat man die neue Technik bei einem 86-jährigen Patienten genutzt. Der Mann hat den halbstündigen Eingriff so gut überstanden, dass er einen Tag später das Krankenhaus verlassen konnte.

jule