Nürnberger Kripo schnappt vermutlich Serien-Dieb

18-Jähriger soll mehr als ein Dutzend Einbrüche begangen haben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtgebiet soll es alleine im Sommer diesen Jahres mehr 15 Einbrüche gegeben haben, die auf das Konto eines einzigen Mannes gehen. Nun vermutet die Polizei einen 18-Jährigen hinter der Tat.

Binnen vier Wochen soll ein Mann 15 Einbruchs-Delikte begangen haben - allesamt in Geschäften im Nürnberger Stadtgebiet. Bei den Taten, die sich vom 4. Juli bis 5. August zugetragen haben sollen, hatte der Unbekannte damals einen Sachschaden von um die 8.000 Euro verursacht.

Außerdem soll er Bargeld und Wertgegenstände im Wert von insgesamt 15.000 Euro erbeutet haben, so die Polizei. An den Tatorten konnten diverse Fingerabdrücke sichergestellt werden, was die Ermittler letztlich auf die Spur des 18-jährigen Mannes brachte.

Trotz der Beweislast bestritt der Tatverdächtige die Vorwürfe bislang. Die Ermittlungen wegen mehrfachen schweren Diebstahls dauern daher noch an.

