Nürnberger Kulturwein vereint Kunst und Kulinarik

NÜRNBERG - Kellermeister Martin Kreuz stellt am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr im Kulturladen Zeltnerschloss den Weißwein der Sorte Helios, einen Rosé-Wein Blauer Zweigelt und einen roten Spätburgunder – alle vom Biowinzer Manfred Rothe aus Nordheim – bei einer Weinprobe vor.

Manfred und Renate Rothe beim "Ausbrechen" der überzähligen jungen Triebe eines Weinstocks. Foto: Vinothek



Jedes Jahr ist ein anderer regionaler Künstler für die Gestaltung des Weinetiketts zuständig, diesmal Lena Miller. Die Künstlerin präsentiert an diesem Abend auch ihre Arbeiten. Pianist Heinrich Hartl und Schauspielerin Michaela Domes geben darüber hinaus Auszüge aus ihrem Programm "Und die Liebe höret nimmer auf" zum Besten.

Wer den Kulturwein kauft, tut Gutes: Mit jeder Flasche Bio-Wein geht ein Euro an ausgewählte soziokulturelle Projekte in Nürnberg, insbesondere an Kinderangebote des Amts für Kultur und Freizeit. Der neue Kulturwein ist in allen ebl-Naturkost-Filialen erhältlich und kostet 6,95 Euro pro Flasche.

Weinprobe im Kulturladen Zeltnerschloss, Gleißhammerstraße 6, Nürnberg. Anmeldung unter (09 11) 47 29 45 erforderlich. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, für Nürnberg-Pass-Inhaber 5 Euro. Infos unter www.kuf-kultur.de/kulturwein

