Klassische Strohsterne und Holzfiguren sind scheinbar für so manchen Fan von Christbaumschmuck Schnee von gestern. Gerade die Weißwürste inklusive Bierfässchen sind auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt so begehrt, dass sie seit Tagen ausverkauft sind. Oder soll es doch lieber ein Schuss Erotik sein? Wir haben uns umgesehen, was die Stände so zu bieten haben.