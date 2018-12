Nürnberger Messerstecher schlief bei der Heilsarmee

NÜRNBERG - Der 38-jährige Daniel G., der in dringendem Tatverdacht steht, drei Frauen in St. Johannis mit dem Messer attackiert zu haben, hat im November in der Notübernachtungsstelle G53 der Heilsarmee in Gostenhof geschlafen. Dann verliert sich seine Spur.

Mehrere Stunden hielt ein Messerstecher den Nürnberger Stadtteil St. Johannis in Atem. Foto: NEWS5 / Grundmann



"Er hat vom 15. bis zum 20. November in unserem Haus übernachtet", bestätigt Frank Hummert von der Heilsarmee. Die Notübernachtung G 53 in der Gostenhofer Hauptstraße ist für Obdachlose gedacht, die dort von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens bleiben können. Es gibt 24 Plätze für Männer und sechs Schlafstellen für Frauen. Daniel G. "wurde uns vom Haus Großweidenmühle der Stadt Nürnberg zugeteilt, er hatte einen Berechtigungsschein", sagt Hummert.

Der 38-Jährige, dem versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt wird, habe bereits 2009 und 2011 als Kurzzeitübernachter bei der Heilsarmee in Gostenhof geschlafen, sagt Hummert. Er sei weder damals noch jetzt im November auffällig gewesen. "Unsere Mitarbeiter schreiben regelmäßig Tagesprotokolle, wenn da etwas vorgefallen wäre, hätte ich davon erfahren und wir hätten mit der Stadt über einen Aufnahmestopp für ihn gesprochen", sagt Hummert, der auch von der Kriminalpolizei zu Daniel G. befragt worden ist.

Wohin dieser nach dem 20. November gegangen ist, weiß Hummert nicht. Er habe jedenfalls freiwillig seine Sachen gepackt und habe nicht gesagt, warum er nicht mehr in der Gostenhofer Hauptstraße übernachten will. Auch im Männerwohnheim in der Großweidenmühle, wo eine Mitarbeiterin dem 38-Jährigen den Schlafplatz bei der Heilsarmee zuwies, fiel Daniel G. nicht auf, "es war eine normale Vermittlung", heißt es dort.

