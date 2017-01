Nürnberger Messi-Wohnung: Zwei weitere Katzen tot

Anfang Dezember entdeckte Polizei die Tiere verwahrlost zwischen Kot - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Selbst für erfahrene Mitarbeiter des Tierheims war dieser Fund ein Schock: Anfang Dezember vergangenen Jahres entdeckten Retter 48 verwahrloste Katzen, eingezwängt in einer 28-Quadratmeter-Wohnung. Nun gibt es traurige Neuigkeiten.

Das Auge tränt: Auch diese Katze war in der Einzimmerwohnung eingesperrt. © Tierschutzverein Nürnberg-Fürth



Das Auge tränt: Auch diese Katze war in der Einzimmerwohnung eingesperrt. Foto: Tierschutzverein Nürnberg-Fürth



Eigentlich kam die Polizei wegen einer Überschwemmung. Das, was die Retter aber in der Norikusstraße vorfanden, war weitaus schlimmer. Zwischen ausgelaufenem Wasser und jede Menge Kot hausten 48 Katzen, teils verwahrlost, teils krank und erschöpft. Von der Besitzerin der 28-Quadratmeter-Wohnung fehlte jede Spur.

Das Nürnberger Tierheim nahm die Katzen mit - doch bereits kurz vor Weihnachten starben zwei der Tiere an den Folgen einer Viruserkrankung. Jetzt, wenige Wochen später, gibt es erneut traurige Neuigkeiten: Zwei weitere Katzen überlebten nicht. "Den anderen geht es den Umständen entsprechend", heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims. "Sie können leider immer noch nicht vermittelt werden." Das hängt auch mit den erhöhten Quarantäne-Maßnahmen zusammen, die die Katzen schützen sollen.

Gerade nachdem am Montag erneut verwahrloste Tiere in einer Fürther Wohnung gefunden wurden, kämpft das Tierheim mit Kapazitätsengpässen. Und braucht Spenden. Wer helfen will, dann das auf folgenden Wegen tun:

Spendenhotline: 0900 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen Festnetz).

Charity-SMS: Kennwort "TIERHEIM" an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim).

Per Überweisung: IBAN DE 98 7605 0101 0005 8976 16; BIC SSKN DE77 XXX, Stichwort "Kangalwelpen".

tl