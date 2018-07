Nürnberger mit Leukämie: Hunderte lassen sich typisieren

NÜRNBERG - "You’ll never walk alone" – das Motto war passend gewählt: Bei der Typisierungsaktion in der Gartenstadt für zwei leukämiekranke Fußballer haben am Sonntag Hunderte Menschen ihre Unterstützung gezeigt.

Sie ist nur eine von vielen, die am Sonntag die Initiative ergriffen - und sich typisieren ließen. © Horst Linke



"Wir sind überwältigt von der Anteilnahme und Hilfe", sagt Stephanie Zatocil vom Organisationsteam, das die große Typisierungsaktion auf dem Gelände der DJK Eintracht Süd an der Germersheimer Straße organisiert hat. Wie berichtet, kämpfen derzeit zwei Mitglieder der Fußballabteilung – ein fünfjähriger Junge aus der G-Jugend und ein 36-jähriger Trainer – gegen Blutkrebs.

Um ihnen und anderen Leukämie-Patienten weltweit bei der schwierigen Suche nach einem passenden Stammzellenspender zu helfen, haben sich bei der Aktion des Vereins nun mehrere Hundert Menschen in die Datenbank der DKMS aufnehmen lassen. Weltweit wird in solchen Datenbanken nach "genetischen Zwillingen" für die Patienten gesucht.

"Die ganze Siedlung war beteiligt"

Mehr als 50 freiwillige Helfer waren im Einsatz, um die Veranstaltung zu ermöglichen, sagt Zatocil. Zeitweise waren rund 1000 Menschen auf dem Gelände, auf dem auch ein G-Jugend-Fußballturnier stattfand. "Die ganze Siedlung war beteiligt." Auch Club-Neuzugang Robert Bauer, Ice-Tigers-Maskottchen Pucki, die Feuerwehr und die Bereitschaftspolizei unterstützten die Aktion.

Wer sich noch registrieren möchte, kann ein Set hier anfordern.

