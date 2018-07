Nürnberger müssen weniger für die Müllabfuhr zahlen

Überschuss in der ASN-Kasse macht ab 2020 eine Entlastung der Bürger möglich - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Gute Nachricht für die Nürnberger Haushalte: Die Stadt wird die Müllgebühren ab 2020 um fünf bis zehn Prozent senken. Gleich mehrere Faktoren machen eine Entlastung für die Bürger möglich.

Die Hausmüll-Entsorgung wird für die Nürnberger Bürger ab 2020 billiger. Foto: Foto: Eduard Weigert



Seit Jahren geht es mit den Abfallgebühren in Nürnberg nur in eine Richtung - nach unten. Sehr zur Freude der Haushalte. Die letzte Senkung ist noch gar nicht so lange her. Sie erfolgte 2016, um gleich 17 Prozent. Davor war schon die Abgabe über zehn Jahre lang stabil geblieben. Und auch jetzt gibt es wieder Bewegung in der Sache. Erneut nach unten.

Ausgangspunkt ist eine neue Kalkulation der Gebühren für die Abfallbeseitigung in Nürnbergs Müllverbrennungsanlage (MVA) im Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau. Rund 211.000 Tonnen (darunter auch knapp 67.000 Tonnen aus benachbarten Städten und Landkreisen) wurden dort im vergangenen Jahr verfeuert. Heuer geht man beim städtischen Abfallbetrieb ASN von einer ähnlichen Menge aus.

120 Euro pro Tonne

Diese Gebühr - derzeit 148 Euro pro Tonne - muss also für die nächste Periode von 2019 bis 2022 festgelegt werden, erläutert Umweltreferent Peter Pluschke (Grüne). Und sie wird sinken, auf 120 Euro pro Tonne, so viel steht schon fest. In der Vorlage für die Stadträte steht dann ein entscheidender Satz: "Die Verbrennungsgebühren haben unmittelbaren Einfluss auf die Hausmüllgebühren." Heißt: Wenn die einen sinken, müssen auch die anderen sinken.

Pluschke bestätigt diese Gesetzmäßigkeit. Auch wenn sie nicht eins zu eins für die Haushalte umgesetzt wird, weil die Verbrennungsgebühren eine von mehrere Faktoren bei der Kalkulation sind. "Wir werden die Hausmüllgebühren um fünf bis zehn Prozent senken", erläutert er. Aber erst ab 2020, da der vierjährige Zyklus der Hausmüllgebühren um ein Jahr zeitversetzt ist (2020 bis 2023).

Je nach Mülltonnen-Größe in Nürnberg und Senkung könnte dies zu einer Entlastung der Haushalte von 7,6 Euro bis 140 Euro pro Jahr (fünf Prozent) oder 15,2 Euro bis 280 Euro (zehn Prozent) führen.

Ein wesentlicher Grund für die Senkung(en) ist ein gewaltiger Gebührenüberschuss in der ASN-Kasse von 39,6 Millionen Euro. Der Abfallwirtschaftsbetrieb darf nach eigenen Angaben "mit den Gebühren keinen Gewinn erwirtschaften und diese dürfen auch nicht für andere Zwecke verwendet werden (zum Beispiel für die U-Bahn oder für das Opernhaus)". Das heißt: Der Überschuss fließt nun in die neue Berechnung mit ein. Aber wie kann es sein, dass solch ein dickes Plus auflaufen konnte? Das sind doch (auch) die Gebühren der Haushalte.

Besser ausgelastet

Dafür gibt es laut Pluschke mehrere Gründe. Es konnte in der Nürnberger MVA zehn Prozent mehr verbrannt werden als ursprünglich geplant. Auch stand die Anlange länger zur Verfügung als angenommen (weniger Ausfallzeiten). Die Experten am Pferdemarkt sprechen von "vorbeugender Instandhaltung".

Da die Anlage besser ausgelastet war als gedacht, konnten auch Darlehen frühzeitiger zurückgezahlt werden. Außerdem machen sich die niedrigen Zinsen positiv in der Bilanz bemerkbar. Der ASN hofft auch, die Energieerlöse noch steigern zu können. Der bei der Müllverbrennung erzeugte Dampf wird an die benachbarte N-Ergie abgegeben und dort zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. 2017 lagen die Erlöse bei 3,6 Millionen Euro. Nach Verhandlungen mit dem Energieerzeuger geht man künftig von 4,2 Millionen Euro im Jahr aus.

Investition in den Unterhalt

Und noch eine Entwicklung kommt der Gebührenkalkulation in den nächsten Jahren zugute. Die MVA wurde 2001 in Betrieb genommen. Bis Ende 2021 wird laut ASN ein Großteil der maschinentechnischen Anlagen und Einrichtungen abgeschrieben sein. Damit fällt ein "gebührenintensiver Kostenblock" von immerhin 10,5 Millionen Euro weg. Dafür, darauf weist Pluschke hin, müsse auch vermehrt in den technischen Unterhalt investiert werden. Auch deshalb könne die Senkung der Verbrennungsgebühren nicht eins zu eins weitergegeben werden. Doch zehn Jahre halte die Anlage noch, prophezeit er.

So viel kostet die Abfallentsorgung:

Die Abfallgebühren der Stadt Nürnberg werden nach Anzahl und Größe der Restmüllbehälter sowie der Zahl der Leerungen im Jahr berechnet. Die Tonnen werden jede Woche, also insgesamt 52 Mal im Jahr, geleert.

In die Gebühren fließen laut städtischem Abfallbetrieb ASN folgende Faktoren ein: Sach- und Personalkosten, Müllverbrennungsanlage, Wertstoffhöfe, Sperrmüllabfuhr, Problemabfallsammlung (Schadstoffmobil), Gartenabfallsammelstellen sowie Sonderleistungen (wie zum Beispiel Christbaumsammlung, Abfallberatung, Förderung der Eigenkompostierung).

Folgende jährlichen Abfallgebühren werden in Nürnberg berechnet:

60-Liter-Behälter: 152,88 Euro

120-Liter-Behälter: 305,76 Euro

240-Liter-Behälter: 611,52 Euro

770-Liter-Behälter: 1961,96 Euro

1100-Liter-Behälter: 2802,80 Euro

Wem selbst die 60-Liter-Tonne noch zu groß ist, der kann sich auf Antrag mit einem oder mehreren Grundstückseigentümern zusammentun und die Behälter gemeinsam nutzen, so der ASN. So zahle jeder nur noch die anteilige Gebühr und bekomme zusätzlich noch sieben Prozent Rabatt. Das gilt auch für andere Behälter-Größen. Bei gemeinsamer Nutzung der Restmülltonnen müssen aber auch die Bioabfall- und Altpapierbehälter gemeinsam genutzt werden.

In Nürnberg gibt es ein Holsystem. Das heißt: Die Mitarbeiter holen die Tonnen aus dem Hof an die Straße. Der ASN warnt aber: Wenn Behälter so ungünstig stehen, dass die Müllwerker die Tonnen über Treppen transportieren müssen, verteuert sich die Abfuhr um 20 Prozent.

Andreas Franke