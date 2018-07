Nürnberger Nachrichten verlosen aufregende Erlebnisse

NÜRNBERG - Einige Leser der Nürnberger Nachrichten haben darauf gewartet, jetzt geht sie los, unsere Aktion "Wir öffnen Türen". Bereits im dritten Jahr verlost die Lokalredaktion in den Sommerferien die Teilnahme an aufregenden Aktionen. Im August geht es für sechs Leserinnen und Leser sogar ganz exklusiv rauf auf den Fernmeldeturm.

Aktionen © NN-Montage



Klar, ohne Losglück geht nichts. Aber das Mitmachen bei der NN-Sommeraktion "Wir öffnen Türen" lohnt sich heuer besonders. Am Dienstag, 28. August, sperrt die Deutsche Funkturm nur für unsere Leser die Tür zum Fernmeldeturm auf. Die Nürnberger lieben ihr Schweinauer "Ei", am 28. August haben es sechs Glücklich ganz für sich.

Für so exklusive Events wie die Fahrt auf den Fernmeldeturm können sich alle Teilnehmer nur für eine Karte bewerben. Jeweils nur ein Ticket gibt es auch für den Besuch auf Gut Mittelbüg am Donnerstag, 2. August. Drei Stunden lang können Kinder ab zehn Jahren mit anpacken und dabei helfen, Gras zu schneiden und Rüben zu hacken, damit die Tiere im Tiergarten etwas zu fressen haben. Ein Erziehungsberechtigter kann natürlich pro Kind dabeibleiben.

Einzeltickets gibt es außerdem fürs Stand-Up-Paddling am 30. August in Mühlhof und am 14. August, wenn fünf Gewinner im Restaurant Yihu Teigtaschen selber machen. Für zwei Karten kann sich jeder bewerben, der am 6. August beim Wurstmachen in der Metzgerei Meyer dabei sein, am 8. August mit dem Club trainieren, am 15. August die Schleuse Eibach oder am 16. August das Wasserwerk Hammer besichtigen möchte. Am 18. August laden die Bogenschützen nach Erlenstegen ein, schon Kinder ab zwölf Jahren können zum Probetraining kommen, eine Begleitperson darf zuschauen.

Tiefe Blicke ins Herz können Interessierte am 29. August im Klinikum Süd werfen. Spezialisten führen durch den Hybrid-OP und zeigen das Herzkatheterlabor. Einblicke, die man sonst nicht bekommt – es denn, es ist Zeit für die NN-Sommeraktion.

In dieser Bildergalerie finden Sie die Aktionen im Überblick:

Jetzt heißt es schnell zu sein: Wenn Sie sich um einen der Plätze für unsere zehn exklusiven Sommer-Events bewerben möchten, schreiben Sie uns bis Montag, 23. Juli 2018.

Die Zahl der Teilnehmer ist für jede Aktion begrenzt, wie viele es bei Ihrem Lieblingsevent sind, lesen Sie in den einzelnen Beschreibungen. Beim Bogenschießen können zum Beispiel 16 Leute mitmachen, auf den Fernmeldeturm kommen aber nur sechs Personen.

In den Beschreibungen der einzelnen Aktionen finden Sie auch das jeweilige Stichwort, das Sie in Ihrer Bewerbung bitte nennen. Schreiben Sie bis einschließlich Montag, 23. Juli 2018, an: Lokalredaktion Nürnberg, Marienstraße 9–11, 90327 Nürnberg. Oder eine Mail an: nn-verlosung[at]pressenetz.de. Im Betreff bitte zusätzlich zum jeweiligen Stichwort auch angeben, dass Sie bei der Sommeraktion "Wir öffnen Türen" mitmachen möchten. Wir verlosen die Karten und informieren die Gewinner. Wenn Sie gerne zwei Tickets haben möchten, geben Sie bitte beide Namen an, damit wir diese den Veranstaltern angeben können. Und jetzt: Viel Glück!

