Nürnberger Opernball: Kartenverkauf läuft gut an

NÜRNBERG - Es sind keine zwei Wochen mehr: Der Nürnberger Opernball soll am 15. September in neuem alten Glanz erstrahlen. Die Agentur "roeschke & roeschke" will das gesellschaftliche Event wieder aufleben lassen — mit einigen Neuerungen.

Nach zwei Jahren Pause wird am 15. September im Opernhaus Nürnberg wieder groß aufgefahren. © Günter Distler



"Es sind noch Karten erhältlich, aber insgesamt sind wir mit dem Verkauf zufrieden", sagt Martin Reimann, Agenturleiter bei röschke & röschke. Über zwei Drittel der Karten seien bereits verkauft. Das gelte sowohl für die Flanierkarten, als auch für die Galatisch-Karten. In der dritten Kategorie, den Logen, die an Sponsoringpakete gekoppelt sind, sehe es noch besser aus. Die sind alle weg, sagt Reimann zufrieden.

Kurz vor dem großen Tag habe das Stresslevel natürlich zugenommen, aber die positiven Gefühle überwiegen. "Am Ende eines langen Weges — die Vorbereitungen laufen immerhin seit zwei Jahren — sind die Gefühle immer etwas gemischt: Da ist sowohl Freude, als auch Nervosität und natürlich ein bisschen Aufregung, schließlich weiß man nie, ob alles auch klappt. Aber wir sind guter Dinge und freuen uns auf den Tag!"

Neben dem Auftritt von Lena Meyer-Landrut, dem Highlight im Programm des neuen Nürnberger Opernballs, dürfen sich die Gäste zudem auf Star-Geigerin Tianwa Yang freuen. Durch den Abend wird Jörg Pilawa führen. Neben der Neuausrichtung und Verjüngung des Show-Programms dürfen sich die Gäste auch sonst über einige Neuerungen freuen: Die Flanierkarten für 179 Euro beinhalten erstmals Speisen und Getränke.

Während das Team des "Bratwurst Röslein" für das leibliche Wohl der Flaniergäste sorgt, beinhaltet der Preis für die Galakarten (ab 495 Euro) neben einem reservierten Sitzplatz an einem der Galatische alle Getränke sowie ein Vier-Gänge-Menü des Premium-Caterers Lehrrieder. Zudem ist am 15. September ganz Nürnberg zum großen "Opern-Air-Fest" auf dem Richard-Wagner-Platz mit eigener Bühne, Showprogramm und Live-Übertragung von innen geladen.

