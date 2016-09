Nürnberger Opernball kommt zurück: Bald gibt's Tickets

NÜRNBERG - Es geht offenbar voran in Sachen Opernball: Laut Veranstalter Simon Röschke wird der Ticket-Verkauf am 17. Oktober starten. Das gesellschaftliche Großereignis soll nach zweijähriger Pause im kommenden Jahr, am 15. September 2017, stattfinden.

Es darf wieder getanzt werden: Nürnberg bekommt seinen berühmt-berüchtigten Opernball zurück. © Stefan Hippel



"Wir liegen gut im Plan", sagt Simon Röschke von der Werbeagentur "roeschke & roeschke", die der neue Veranstalter des Opernballs ist. Das Staatstheater hatte sich vor zwei Jahren von dieser Position zurückgezogen, als herausgekommen war, dass sich die Veranstaltung bereits seit Jahren in einer finanziellen Schieflage befand.

Man habe sich mit dem Staatstheater einigen können und arbeite zurzeit am Vertrag, so Röschke weiter. "Unterschrieben ist er aber noch nicht", bestätigt der Veranstalter auf Nachfrage. Auch in Sachen Sponsoren komme man sehr gut vorwärts, sagt Röschke. Sollte sich jemand aber noch angesprochen fühlen, Platz habe man natürlich noch.

Konkretere Aussagen wollen die beiden Agentur-Inhaber Simon und Andreas Röschke, die auch den Unternehmerball und den "Ball der Genüsse" veranstalten, zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. Genauere Informationen, wie etwa die Namen des Moderators und prominenter Gäste, sollen bei einer Pressekonferenz am 17. Oktober gegeben werden. An diesem Tag soll auch die neue Webseite des Opernballs online gehen. "Es wird etwas ganz Tolles", verspricht Simon Röschke.

