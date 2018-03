Nürnberger Ostermarkt lockt mit breitem Repertoire

NÜRNBERG - Mit ihm wird jedes Jahr farbenfroh die Saison der Nürnberger Märkte eröffnet. Seit gestern lockt wieder der Ostermarkt auf den Hauptmarkt. Es ist eine schöne Tradition, die sich damit fortsetzt.

Egal wie grau der Himmel ist, auf dem Ostermarkt am Nürnberger Hauptmarkt sorgen die Aussteller für bunte Farbtupfer. © Günter Distler



Bereits seit 1424 findet der einstige Krämermarkt statt. Heute ist das Repertoire breit und reicht vom Besen über Porzellan und Schmuck, bis hin zu Schuhen und edler Seife. So ist etwa Zoltan Zekany in diesem Jahr mit handgemachter Naturseife und handgefertigten Keramikblumen am Start. Der Ungar ist vor allem auf Märkten in Ungarn und Österreich unterwegs und freut sich, dass er erstmals auch beim Ostermarkt dabei sei kann. Denn der ist nicht nur bei Besuchern beliebt. "Wir hatten auch in diesem Jahr über 100 Bewerber für einen Stand", sagt Marktamtsleiterin Christine Beeck.

Wegen der inzwischen erreichten Größe wurde der Kunsthandwerkermarkt auch in diesem Jahr ausgegliedert. So haben heuer 103 Marktleute und Schausteller bis Ostermontag genug Platz, um ihre Ware auf dem Hauptmarkt zu präsentieren. Und auch in diesem Jahr kann man sich dort köstlich verwöhnen lassen. Ob nun mit Flammkuchen, Bratwürsten oder erstmals auch mit indischen Gerichten des Restaurants "Taj Mahal". Und wer kein Bier trinken mag, dem sei ein Besuch beim Stand des Weinguts Hofmann nahe des schönen Brunnens empfohlen. Der Markt hat vom 16. März bis zum 2. April geöffnet, von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag und Ostermontag ebenfalls von 10 bis 19 Uhr. Karfreitag bleibt der Ostermarkt geschlossen. Neu ist in diesem Jahr ein Fotowettbewerb. Weitere Informationen zum Ostermarkt gibt es hier.

