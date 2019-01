Nürnberger Raser zu hoher Freiheitsstrafe verurteilt

Er fuhr mit über 100 km/h durch das Stadtgebiet - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Er lieferte sich mit einem gestohlenen BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei: Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth hat einen 34-jährigen Mann zu vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Schwurgerichtskammer sah in den Taten des 34-jährigen Mannes unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung, vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und verurteilte ihn außerdem wegen Fahrens ohne Führerschein. Ursprünglich war in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von versuchtem Mord die Rede.

Die Polizei hatte versucht, den Mann im Januar vergangenen Jahres einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, doch der 34-Jährige gab Gas und versuchte zu flüchten. Mit über 100 km/h fuhr er durch das Nürnberger Stadtgebiet, überfuhr mehrere rote Ampeln, rammte drei Polizeifahrzeuge und gefährdete andere Autofahrer. Auch als die Beamten eine Sperre errichtet hatten, gab der Raser Gas. Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten ihn schließlich stoppen.

Die Strafkammer hat außerdem die Unterbringung des Mannes in die Entziehungsanstalt angeordnet. Damals ergab eine Blutentnahme, dass er massiv unter Drogeneinfluss stand. Im sogenannten Vorwegvollzug wird er zunächst zehn Monate und zwei Wochen im Gefängnis verbringen müssen, ehe er seine Entzugstherapie antreten wird. Diese Anordnung ergeht nur, wenn die Richter davon überzeugt sind, dass der Täter, bliebe er unbehandelt, erneut erheblich rechtswidrige Straftaten begehen wird. Außerdem muss die Strafkammer sicher sein, dass der Betroffene eine Therapie auch tatsächlich durchhält.

Ulrike Löw