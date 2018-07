Nürnberger Real stand in Flammen: Eine Kühltheke fing Feuer

Dichter Qualm drang aus dem Gebäude im Westen der Stadt - Keine Verletzten - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstag in den frühen Morgenstunden hat eine Brandmeldeanlage in einem Real-Supermarkt in der Virnsberger Straße Alarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen fing eine Kühltheke Feuer.

Gegen 3.45 Uhr ging der Alarm in der integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Polizei anrückten, drang dichter Qualm aus dem Gebäude im Nürnberger Westen. Nach den Löscharbeiten war klar: Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Allerdings fiel der Sachschaden hoch aus. Die Polizei schätzt ihn auf 50.000 Euro. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Nürnberg gehen derzeit von einem technischen Defekt aus, das Feuer brach im Verbrauchermarkt an einer Kühltheke aus.

