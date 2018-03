Nürnberger Recyclinghof: Flammen schossen aus Container

Brandursache noch unklar - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Plötzlich brannten gleich sechs Container: Flammen auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt sorgten am Montagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Eine Rauchsäule stand über dem Südwesten der Stadt.

Die Feuerwehr rückte mit Dutzenden Einsatzkräften an: Auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt brannte es am Montagabend. Offenbar fingen mehrere Container Feuer, die Hintergründe sind noch unklar.