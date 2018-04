Die größte Sozialmesse Deutschlands hat Mittwoch bis Samstag wieder ihre Pforten in Nürnberg geöffnet. Vertreten sind hier viele Werkstätten der Region, in welchen Menschen mit Behinderung eine Arbeit finden.

Sie war nicht nur die erste deutsche "First Lady", die nicht mit dem Bundespräsidenten verheiratet war, sondern auch die erste Journalistin mit einem eigenen Arbeitszimmer im Schloss Bellevue. Im NN-Talk plauderte Daniela Schadt locker, aber nie indiskret von ihrem ersten Staatsgast (dem mongolischen Präsidenten) und ihrem Verhältnis zu Nürnberg.

Über 100 Einsatzkräfte und 24 Fahrzeuge: Ein Großaufgebot kämpft am Dienstagnachmittag gegen Flammen in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage. Rauch stand über dem Stadtteil St. Leonhard. Die Hintergründe sind unklar, die Löscharbeiten werden aber noch bis Tief in die Nacht hinein andauern.