Nürnberger Sänger besuchten die Partnerstadt Hadera

NÜRNBERG - Emotionale Momente und jede Menge positive Erfahrungen: Beim Besuch des Jugendchors des jungenChors nürnberg in Hadera haben die Sänger zahlreiche neue Freunde gefunden.

Dieses Gruppenbild des Jugendchors entstand während einer Stadtführung in einem Park in Hadera. Mit von der Partie sind Christiane Hüßner (Zweite von links hinten), Cellistin Anik Bode (Zweite von links vorne) und Maximilian Lochmüller (Sechster von links hinten). © Foto: privat



Herzlicher hätte die Begrüßung nicht ausfallen können. Kaum war der Jugendchor des jungenChors nürnberg in Hadera angekommen, stellte eine Gastmutter die neuen Familienverhältnisse klar: "Ich bin jetzt eure Mama für acht Tage." Tatsächlich fehlte es den Nürnberger Sängern und Instrumentalisten an nichts. Noch immer schwärmen sie von der Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die sie während ihres Aufenthalts in Nürnbergs Partnerstadt erleben durften.

"Wir wurden aufgenommen, als ob wir dazugehören", sagt Sängerin Christiane Hüßner. Und wie man das von fürsorglichen Müttern gewohnt ist, gab es für die Gäste stets reichlich zu essen. Auch den Schabbat durften die Nürnberger hautnah miterleben.

Aus musikalischer Sicht hat sich das Gastspiel in Israel mehr als gelohnt, wie Chorleiterin Lucia Maria Müller betont. Nach zwei Konzerten im städtischen Konservatorium Hadera sang der Chor auf dem Zionsberg in Jerusalem in der voll besetzten Dormitio-Abtei das Stück "Jerusalem of Gold" – auf Hebräisch (Yerushalaim Shel-Zahav). "Das Lied ist so etwas wie die zweite Nationalhymne Israels und kommt auch am Ende des Films ,Schindlers Liste‘ vor", sagt Sänger Maximilian Lochmüller.

Besuch in Yad Vashem

Besonders nah ging der Gruppe der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Zwar haben die Sänger in der Schule, im Fernsehen oder auch im Nürnberger Dokuzentrum schon sehr viel zum Thema gehört. Es sei dann aber doch noch mal etwas anderes, die Bilder und persönlichen Gegenstände der Ermordeten zu sehen. In Erinnerung blieb den Chormitgliedern vor allem der riesige Haufen Schuhe, neben dem ein einzelner Babyschuh steht. "Das ging einem unter die Haut", sagt Lochmüller.

Dass der Austausch mit Hadera überhaupt zustande kam, geht auf eine Initiative aus dem Stadtrat zurück. Dort kam die Idee auf, alte Kontakte zur am Mittelmeer gelegenen Stadt wieder aufleben zu lassen. In Schulleiter Rudolf Wundling haben die Initiatoren offenbar den richtigen Mann für das Projekt gefunden. Nach dem Besuch der Israelis in Nürnberg im vorigen Jahr und dem Gegenbesuch jetzt kann er sich "von Freundschaft getragene Arbeitsbesuche" künftig gut vorstellen.

Lange Zeit war jedoch nicht sicher, ob der Besuch überhaupt stattfinden kann. "14 Tage vor der Reise hatte ich große Bedenken", sagt Wundling. Täglich schaute er auf die Homepage des Auswärtigen Amts. Denn kurz vor dem geplanten Abflug gab es israelische Luftschläge auf Hisbollah-Stellungen in Syrien. Eine große Hilfe, die Lage einzuschätzen, war ihm ein Bruder der Dormitio-Abtei, der ihn sachlich und umfassend informierte.

Besorgte Eltern

"Meine Mutter war ziemlich aufgeregt und saß ständig am Handy und Laptop", sagt Lochmüller. Er selbst machte sich keinen großen Kopf. "Mein Papa war aber auch nicht begeistert", ergänzt Hüßner. Cellistin Anik Bode konnte die Reise dagegen kaum erwarten: "Meine Großeltern waren schon oft in Israel. Sie haben mir dazu geraten, mir Israel unbedingt einmal anzusehen."

Letztlich waren dann doch alle, die sich für die Reise angemeldet hatten, mit von der Partie – und haben es nicht bereut. Trotz der Proben und Auftritte blieb dem Chor auch noch genügend Zeit für Erholung und Baden an den Stränden von Olga.

Wie wohl sich alle trotz des straffen Zeitplans gefühlt haben, beweist Wundlings Fazit: "Das Anstrengendste war die Anreise über Düsseldorf." Nach einer Busfahrt durch die Nacht hatte die Reisegruppe mehrere Stunden am Flughafen verbracht, ehe sie früh um sechs nach Israel abhob.

Regelmäßiger Kontakt

"Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dort hinziehen", sagt Maximilian Lochmüller. Zunächst will der 18-Jährige nach seinem Fachabitur aber erst einmal versuchen, im musischen Bereich Fuß zu fassen, am liebsten auf der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg.

Dass sich die Sänger und ihre Gastfamilien wiedersehen, hoffen alle Beteiligten. Per WhatsApp tauschen sie sich regelmäßig aus. Und eine Frage darf an keinem Gesprächsende fehlen: "Wann besucht Ihr uns wieder?"

