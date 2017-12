Nürnberger saß neun Monate unschuldig in U-Haft

Von Zeugen zu Unrecht belastet: Freispruch für angeblichen Angreifer - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Die Vorwürfe waren enorm: Ein Nürnberger (22) drohte der Ex-Freundin, übergoss den Nebenbuhler mit Heizöl und versuchte, ihn anzuzünden – doch vom Vorwurf des Mordversuchs wurde er freigesprochen.

Der 22-Jährige wurde freigesprochen, jetzt müssen sich seine Ex-Freundin und deren Freund vor Gericht verantworten (Symbolbild). © Stefan Hippel



Der 22-Jährige wurde freigesprochen, jetzt müssen sich seine Ex-Freundin und deren Freund vor Gericht verantworten (Symbolbild). Foto: Stefan Hippel



Seit sich die Frau im August 2016 von dem 22-Jährigen getrennt hatte, lebte sie gefährlich: Nach der Trennung tauchte er vor ihrer Wohnung auf, übergoss sich mit Benzin und kündigte an, sich selbst anzuzünden – es blieb bei der Drohung.

Monatelang bedrängte er sie, er wollte sie unbedingt zurückgewinnen. Mehrfach besuchte er sie, und immer wieder rief die Frau die Polizei, weil sie ihn alleine nicht aus ihrer Wohnung befördern konnte. Ein Dutzend Mal erstattete sie im letzten Jahr Anzeige. Am 10. Februar 2017 folgte gegen 11 Uhr der traurige Höhepunkt: Der Nürnberger fuhr wieder in die Luisenstraße im Nürnberger Süden, um seine Ex-Freundin zu besuchen. Er marschierte in den zweiten Stock des Mehrfamilienhauses, schrie lautstark im Treppenhaus herum. Die Frau griff zum Handy und alarmierte ihren neuen Partner. Dieser eilte sofort mit einem Freund zu Hilfe.

Neun Monate später sitzen alle in der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Der Angeklagte (Verteidiger: Lars Kittel) behauptete, er habe seine Ex-Freundin nur zur Rede stellen wollen – er fühlte sich beleidigt, erst am Tag vorher habe ihn deren neuer Freund angerufen und ihm geraten, die Frau in Ruhe zu lassen. Es setze sonst Schläge. Diese Drohung, so der Angeklagte, machten der Mann und dessen Freund an jenem Tag im Treppenhaus auch gleich wahr – und drohten ihm mit einer Pistole.

Widersprüche vor Gericht

Ganz anders die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Der Angeklagte habe im Treppenhaus versucht, seinen mutmaßlichen Nebenbuhler mit Heizöl zu übergießen und mit einem Feuerzeug anzuzünden. Vorwürfe, die auf den Aussagen der Frau, ihres neuen Freundes und dessen Kumpel basieren – denn eben jene Version hatten sie bei der Polizei erzählt. All dies führte dazu, dass der Nürnberger (22) in U-Haft landete.

Als Zeugen vor Gericht wiederholten die Geschädigten die Erzählung der Heizöl-Attacke, doch verwickelten sie sich dabei in Widersprüche. Und die Frau konnte sich an die Heizöl-Attacke plötzlich nicht mehr erinnern – in der Schwurgerichtskammer ging es zu wie in einer Fernsehgerichtsshow. Ein weiterer Zeuge meldete sich bei dem Verteidiger des Angeklagten und bestätigte, dass der Angeklagte an jenem Tag mit einer Pistole bedroht wurde. Kein Zweifel – dieser Angeklagte, dessen Sympathiewerte durch die früheren Belästigungen der Ex-Freundin nicht sehr hoch waren, hatte die Wahrheit gesagt. Offenbar war er wirklich in eine Falle gelockt worden.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung forderten Freispruch, die Strafkammer schloss sich den Anträgen an und sprach Haftentschädigung aus. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig. Nur für die Ex-Freundin und deren Freund ist noch nicht Schluss: Auf beide kommen nun wohl Ermittlungen wegen falscher Verdächtigung und Falschaussage zu – möglicherweise auch wegen Freiheitsberaubung. Der freigesprochene Nürnberger saß mehr als neun Monate unschuldig in Untersuchungshaft.

Ulrike Löw