Nürnberger Schüler blockieren Abschiebung: Festnahmen

20-Jähriger sollte aus dem Unterricht heraus abgeschoben werden - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Ein Schüler der Berufsschule am Nürnberger Stadtpark soll am Mittwochmorgen abgeschoben werden. Beamte führen ihn aus seinem Klassenzimmer heraus und bringen ihn zu einem Streifenwagen. Dann eskaliert die Situation.

Rund 30 bis 50 Schüler blockierten am Mittwoch die Abschiebung eines jungen Afghanen vor der Berufsschule. © News5



+++ Der Berufsschüler, ein 20-jähriger Mann aus Afghanistan, sollte am Mittwochmorgen von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in sein Heimatland abgeschoben werden.

+++ Rund 30 bis 50 Mitschüler wollten die geplante Abschiebung spontan verhindern und blockierten den Streifenwagen am Berliner Platz. Zwischenzeitlich kamen immer mehr Schüler hinzu, sodass rund 30 bis 50 Menschen die Abfahrt des Wagens verhinderten.

+++ Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot vor Ort und Teilnehmer der Sitzblockade festgenommen.

+++ Der junge Afghane wurde von der Polizei im Anschluss abtransportiert.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortwährend.

tok