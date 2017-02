Nürnberger Sporttrainer bestreitet Missbrauchsvorwürfe

NÜRNBERG - Ein 59-jähriger Lehrer und Sporttrainer soll einen minderjährigen Schützling jahrelang missbraucht haben. Vor dem Landgericht bestreitet er die Vorwürfe, seine Verteidiger werfen der Polizei einseitige Ermittlungen vor.

Dem 59-jährigen Sportlehrer wird vorgeworfen, jahrelang seine Schützlinge missbraucht zu haben. © Eduard Weigert



Weitere Entlastungszeugen sollen gehört werden und die Strafverteidiger Peter Doll und Harald Straßner sind sicher: Die ermittelnde Polizistin nahm nicht alle Gespräche, die sie mit Zeugen führte, in den Akten auf, offenbar entschied sie selbst, was "relevant" ist.

Die Polizistin hält dagegen, dass sie sich bewusst sei, welche Folgen derartige Vorwürfe für einen Lehrer haben – doch es gibt aus ihrer Sicht "keine objektiven" Zweifel an den Aussagen der drei Zeugen, die den Angeklagten belasten. Auch habe sie nichts gefunden, was auf ein Komplott der Zeugen gegen den Lehrer hindeutet.

Staatsanwalt Matthias Engelhardt betont, dass die Befragungen "sehr belastend" für die Kinder gewesen seinen, und seit Medien über das Strafverfahren berichten, hätten sich weitere Be- und Entlastungszeugen gemeldet. "Es ist falsch, dass die Polizei entlastende Zeugen unterdrückt hat", wehrt sich Engelhardt.

Die Staatsanwaltschaft wird auch den mysteriösen Vorgängen rund um die Hausdurchsuchung bei dem angeklagten Lehrer weiter nachgehen: So soll er am 3. Dezember 2015 um 7 Uhr morgens bereits auf die Beamten gewartet haben, in seinem Arbeitszimmer waren die Festplatten am Computer und am Laptop ausgebaut.

Auffällig: Die Schwester des Angeklagten ist selbst Richterin. Sie war zwei Tage zuvor von der Polizei in dem Fall vernommen worden. Ob sie ihren Bruder vor der Hausdurchsuchung warnte? Sicher ist nur: Auf den sicher gestellten Datenträgern fanden die Beamten kein kinderpornografisches Material oder sonstige belastende Indizien. Doch die Polizistin entdeckte auf dem Handy des Angeklagten auffällig viele Textnachrichten mit Schülern, die oft bis spät in die Nacht gingen. Dies gehe weit über ein normales Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus, so die Beamtin.

"Streitbarer Typ"

Weitere Zeugen bestätigten den guten Ruf des Lehrers: Zwei ehemalige Schüler, mittlerweile über 30 Jahre alt, schildern, dass sie mehrfach bei dem Lehrer übernachtet haben, es nie zu Übergriffen gekommen sei. Auch ein befreundeter Lehrer will nie etwas beobachtet haben, was auf Missbrauch gedeutet hätte.

Ein Jugendsozialarbeiter der Schule und auch der Schulleiter beschreiben den Lehrer zwar als "streitbaren Typen" mit dem es manchmal bereits wegen Kleinigkeiten zur Eskalation gekommen sei, doch von sexuellen Übergriffen sei beiden "nichts zu Ohren" gekommen.

Die Stimmung an der Schule sei derzeit "alles andere als gut", so der Leiter, ein Kriseninterventionsteam sei regelmäßig vor Ort. Der Prozess wird fortgesetzt.

Sebastian Müller

