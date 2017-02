Nürnberger Südstadt: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

NÜRNBERG - Von allen Seiten fuhren die Feuerwehrwagen am Sonntagabend in die Pillenreuther Straße im Nürnberger Süden. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt zehn Fahrzeugen an, die Einsatzkräfte rechneten mit dem Schlimmsten. Vor Ort sah die Lage dann ganz anders aus.

Kurz vor 22 Uhr wurde es in der Nürnberger Südstadt am Sonntagabend richtig laut - mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr befuhren die Pillenreuther Straße in Richtung Frankenstraße. Am Montagmorgen erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Nürnberg den späten Einsatz: Die Einsatzkräfte waren zu einem Zimmerbrand mit eingeschlossener Person gerufen worden, weshalb auch das Großaufgebot von rund 35 Feuerwehrleuten anrückte. Jedoch stellte sich beim Eintreffen am Brandort in der Pillenreuther Straße schnell heraus, dass die Situation anders war, als zuvor angenommen.

Laut Angaben der Feuerwehr hatte verbrannten Essen auf dem Herd zu starker Rauchentwicklung geführt. Die Einsatzkräfte mussten zwar kein Feuer löschen, die verrauchte Wohnung dafür aber sorgfältig belüften. Auch wenn es verhältnismäßig harmlos klingt, kann stark angebranntes Essen für die Bewohner gefährlich werden. Bei einer solchen Verbrennung entwickelt sich giftige Blausäure, wie der Sprecher der Feuerwehr erklärte. Bei dem Brand in der Nürnberger Südstadt wurde jedoch niemand verletzt.

