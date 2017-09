Nürnberger Tankstellenraub: Weiterer Verdächtiger gefasst

NÜRNBERG - Die Polizei hat am Freitagmorgen in Nürnberg einen vierten Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Tankstellenraub in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgenommen.

Die Kripo Nürnberg hat im Zusammenhang mir dem Tankstellenüberfall vom Mittwoch einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige wird am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Bislang war bekannt, dass ein Trio aus drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gegen 0.30 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Tankstelle in der Sulzbacher Straße überfallen hatte.

Die Jugendlichen waren wenig später nicht weit entfernt von der Tankstelle am Rathenauplatz einer Polizeistreife aufgefallen und nach einer kurzen Verfolgungsjagd im Cramer-Klett-Park verhaftet worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der nun verhaftete 20-Jährige zwar auch bei dem Überfall dabei war, nach der Tat jedoch eine andere Fluchtroute als seine drei Komplizen wählte.

Der Räuber wähnte sich nach der Verhaftung seiner Koplizen möglicherweise in Sicherheit. Tatsächlich kamen die Ermittler doch auf seine Spur. Der 20-Jährige gilt vor Gericht als Heranwachsender, bei dem geprüft wird, ob das Strafmaß für Erwachsene oder Jugendliche angewendet wird. Genauso verhält es sich bei den beiden 18-jährigen mutmaßlichen Räubern. Der 15-Jährige muss hingegen mit einer Jugendstrafe rechnen.

