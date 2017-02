Nürnberger Tanzschule schloss muslimische Kinder aus

NÜRNBERG - Aufregung um die private "Little Dance School": Die Einrichtung in der Nürnberger Südstadt ist mit ihren Aufnahmekriterien angeeckt. Den Passus, der vor allem muslimische Kinder ausschloss, hat Schulleiter Karsten Lenz nach Protesten streichen müssen.

Die "Little Dance School" schloss mit einer Passage ihrer Aufnahmekriterien Kinder muslimischen Glaubens aus. © Alexander Pfaehler



Bei Stadtteil- und Kirchenfesten waren sie dabei, zuletzt auch in der Vesperkirche. Die Mädchen in den Ballettröckchen haben viele Auftritte. Doch nicht alle durften mittanzen: "Ich nehme nur auf: Kinder beider christlicher Konfessionen (mit Taufschein), jüdische Kinder, asiatische Kinder (Südostasien und China) und orthodoxe Kinder", so stand es auf der Internetseite der Schule.

Für Detlev Janetzek vom Menschenrechtsbüro der Stadt ist das ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Empörte Bürger hatten den Antidiskriminierungsbeauftragten alarmiert. Niemand dürfe wegen seiner Religion oder ethnischen Herkunft benachteiligt werden. Nach einem Gespräch habe der Schulleiter die Formulierung aber sofort gelöscht.

Er orientiere sich "in der gesamten Ausbildung an mitteleuropäischen christlichen Werten", hatte der Schulleiter als Leitsatz formuliert. Muslime interessierten sich normalerweise nicht für Ballett, erklärt Karsten Lenz (50), der die Privatschule am Aufseßplatz seit Jahren leitet. Unter seinen 90 Schülerinnen seien auch acht muslimische Mädchen. Lenz betont allerdings: "Da gucke ich aber genau hin, bevor ich aufnehme. Verschleierte Frauen in meinem Ballettsaal, das geht gar nicht."

Das Gespräch suchen

Die Aufnahmekriterien seiner Schule will Karsten Lenz von den Konfessionsschulen in Nürnberg übernommen haben. So nimmt die Maria-Ward-Schule vorwiegend Katholiken, aber auch Protestanten auf, während die evangelische Löhe-Schule auch andere Glaubensrichtungen unterrichtet. Rechtlich zulässig ist dies laut Detlev Janetzek. Das Gleichbehandlungsgesetz bewertet das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften und ihrer Einrichtungen höher als ein Benachteiligungsverbot.

Kinder mit Nürnberg-Pass bekommen bei der "Little Dance School" eine Ermäßigung. Er müsse jetzt das Gespräch suchen, so Norbert Kays vom Sozialamt, der mit der Schule in Sachen Pass seit Jahren zusammenarbeitet. Inklusion sei schließlich das Kernanliegen des Nürnberg-Passes; die Stadt prüfe ihre Partner, doch man könne "nicht in jeden Menschen hineinschauen". Schlimmstenfalls müsse die Kooperation mit der Schule aufgekündigt werden.

Mit einem Ultimatum hat Vesperkirchen-Pfarrer Bernd Reuther auf den Wirbel um die Ballettschule reagiert. Wenn Karsten Lenz den diskriminierenden Passus nicht bis Ende der Woche streiche, dürfe er nicht mehr in die Kirche, hieß es. Doch nachdem dies bereits erfüllt ist, werden die Ballettkinder am 25. Februar in der Gustav-Adolf-Kirche ihren nächsten Auftritt haben.

