Nürnberger Tiergarten sucht gebrauchte Vogelkäfige

NÜRNBERG - Der Nürnberger Tiergarten engagiert sich für asiatische Singvögel. Im Rahmen der Artenschutzkampagne "Silent Forest" des Europäischen Zooverbands werden gebrauchte Vogelkäfige gesammelt. Auch Bürger aus der Region können mitmachen.

Singvögel sind als Haustiere oder für Gesangswettbewerbe beliebt. Leider sterben sie oft qualvoll in den engen Käfigen. Im Bild ein Veilchenorganist aus Südamerika. © Christian Langhans/Nürnberger Tiergarten



Wie der Nürnberger Tiergarten mitteilt, stehen zahlreiche der etwa 850 Vogelarten, die in den Regenwäldern Asiens leben, kurz vor der Ausrottung. Besonders in Südostasien werden täglich tausende Singvögel gefangen genommen und auf den großen Vogelmärkten verkauft. Sie enden als Haustiere oder sollen an Gesangswettbewerben teilnehmen. Viele der Vögel überleben nur wenige Tage in den kleinen Käfigen. Durch das breit angelegte Einfangen sind in den Wäldern bereits viele Arten ausgerottet.

Aus diesem Grund beteiligt sich der Tiergarten Nürnberg an der Kampagne des Europäischen Zooverbands. Dieser will das Bewusstsein der asiatischen Bevölkerung für die Bedrohung der Tiere schärfen. Die Tierschützer sammeln finanzielle Mittel für Artenschutz- und Forschungsprojekte. Ebenso sollen Zuchtstationen in Asien und in Zoos in Europa ins Leben gerufen werden.

Der Tiergarten Nürnberg will im Rahmen der Kampagne durch leere Vogelkäfige auf den Missstand aufmerksam machen. Daher bittet der Tiergarten um gebrauchte, gerne auch nicht mehr funktionstüchtige Käfige, in denen beispielsweise Kanarienvögel gehalten wurde.

Interessierte Spender werden gebeten, sich an den Zoopädagogen des Tiergartens, Christian Dienemann, unter zooschule@stadt.nuernberg.de zu wenden. Weitere Informationen zur EAZA-Kampagne "Silent Forest" finden sich in englischer Sprache unter: www.silentforest.eu.

