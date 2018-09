Nürnberger Tiergarten trauert: Delfin-Opa Moby ist tot

Der Große Tümmler lebte seit 1971 im Nürnberger Tiergarten - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Als Delfin Moby am Sonntag nicht zur Fütterung kam, machten sich die Pfleger im Nürnberger Tiergarten Sorgen - wenige Stunden später starb der Große Tümmler. Mit 58 Jahren galt Moby als einer der ältesten bekannten Delfine. 2012 bekam das Tier sogar prominente Unterstützung.

Moby (vorne) beim Sprungtraining in der Delfinlagune: Nun ist der Große Tümmler mit rund 58 Jahren gestorben. © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg



Moby (vorne) beim Sprungtraining in der Delfinlagune: Nun ist der Große Tümmler mit rund 58 Jahren gestorben. Foto: Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg



Es ist erst wenige Wochen her, dass Nürnbergs berühmter Gorilla-Opa Fritz im Tiergarten gestorben ist - nun gibt es erneut traurige Neuigkeiten: Am Montagmorgen teilte der Nürnberger Tiergarten mit, dass Delfin Moby im Alter von etwa 58 Jahren am Sonntag gestorben ist. Als der Große Tümmler nicht zur Fütterung kam, trennten die Pfleger ihn von der übrigen Gruppe, um ihn zu untersuchen. Obwohl ein Tierarzt Moby zügig behandelte, verschlechterte sich der Zustand des Delfins rasch und er starb nach wenigen Stunden.

Bilderstrecke zum Thema Löwen, Tiger und Delphine: Die Geschichte des Nürnberger Tiergartens Bei seiner Eröffnung 1912 lag das Tiergarten-Areal noch in der Nähe des Dutzendteichs. 883 Tiere 193 verschiedener Arten beherbergte der Tiergarten damals - heute sind es über 3000 Tiere fast 300 unterschiedlicher Arten. Hier gibt's die schönsten Bilder aus über 100 Jahren Zoo-Geschichte!



Mit seinen rund 58 Jahren gilt Moby als einer der ältesten bekannten Delfine, 1960 wurde er an der Küste Floridas geboren. Seit 1971 lebte der Große Tümmler im Nürnberger Tiergarten. Er erlebte dort den Umzug in die Delfinlagune, die immer wieder von Tierschützern scharf kritisiert wurde. Insgesamt zeugte der Delfin 13 Jungtiere, von denen aber nur noch vier leben. Mobys Sohn Noah ist der Vater des 2014 in Nürnberg geborenen Delfinkalbs Nami. Im Jahr 2012 bekam der Delfin Unterstützung von prominenter Seite: Sänger Moby setzte sich dafür ein, dass der gleichnamige Delfin seinen Ruhestand genießen solle, statt an den Delfinshows teilnehmen zu müssen.

Laut Tiergarten war Moby lange Zeit der Chef der Delfingruppe, er galt als das kräftigste Männchen. Erst im Alter von rund 50 Jahren konnte er sich allmählich nicht mehr gegen die jüngeren Delfinbullen durchsetzen und zog sich aus dem Leben innerhalb der Gruppe zurück.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger Tiergarten stellt Delfinkalb Nami der Öffentlichkeit vor Acht Wochen lang hatte der Tiergarten Nürnberg die Aufzucht des Delfin-Babys Nami vor der Öffentlichkeit versteckt - jetzt präsentierte es der Zoo stolz den Medien. Am Silvestertag konnten erstmals auch Zoo-Besucher das Delfin-Kalb live erleben.



als