Nürnberger Tierheim hat mit Schmuggelwelpenflut zu kämpfen

Seit Oktober mussten insgesamt 53 Tiere aufgenommen werden

NÜRNBERG - Das Nürnberger Tierheim hat in den vergangenen Monaten durch eine hohe Anzahl an Hundewelpen ungewöhnlich großen Zuwachs erhalten. Daher benötigen die Betreiber dringend Hilfe durch Spenden oder gar eine erfolgreiche Hundevermittlung.

In den letzten Monaten gab es beim Tierheim in Nürnberg jede Menge Hundezuwachs, was natürlich mit enormen Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund benötigen die Betreiber des Tierheims jetzt dringend finanzielle Hilfe.