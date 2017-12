Nürnberger Vereinschef soll halbe Million veruntreut haben

Mittagsbetreuung bekam Kündigung - Vorsitzender agierte unkontrolliert - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Ein Nürnberger Elternverein erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Vorsitzenden. Dieser soll weit über 500.000 Euro veruntreut haben. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 52-Jährigen.

Jetzt können die Kinder wieder große Sprünge machen: Nach der Kündigung durch den ehemaligen Vereinschef hat die Erlenstegener Mittagsbetreuung in der Eichendorffstraße ein neues Domizil gefunden. © Foto: Michael Matejka



Rund 190 Kinder der Erlenstegener Grimmschule besuchen die vom Förderverein organisierte Mittagsbetreuung. Räume, Essen, Personal, Einrichtung, das kostet Geld. Ex-Vorsitzender Robert Wehner (Name geändert) soll sich während seiner zehn Jahre währenden Amtszeit unkontrolliert am Vermögen des Vereins bedient haben. Diesen Vorwurf erheben die aktuellen Vorstände. Sie haben Anzeige erstattet, laut Justizsprecherin Anita Traud ermittelt die Kripo derzeit wegen Untreue gegen Wehner.

"Das muss juristisch geklärt werden", sagt Vereinschefin Grit Pöschel auf Anfrage. Viel zu lange habe der studierte Betriebswirt Wehner agieren können, ohne Rechenschaft abzulegen. So habe er für eine neue Großküche in Mögeldorf, die auch die Erlenstegener Kinder versorgte, 60.000 Euro aus dem Vereinsetat überwiesen. Das Geld ging an eine Kindertagesstätte, welche die Küche betreibt. Deren Geschäftsführer ist - Robert Wehner.

Für die Überweisung soll es keinen Vorstandsbeschluss gegeben haben. Die Mitglieder mussten - trotz der üppigen Geldspritze für die Küche - jede Mahlzeit ihrer Kinder voll bezahlen. Wehners Finanzgebaren ist für den Anwalt des Fördervereins, Ralf Specht, ein sogenanntes Insichgeschäft, das verboten ist. Auch in anderen Fällen soll Robert Wehner mit sich selbst einträgliche Geschäfte gemacht haben.

Motive ausschließlich "ehrenwert"

Er schlafe ruhig, erklärt der Beschuldigte auf Anfrage: "Aber wer Fehler sucht, der findet welche." Seine Motive seien ausschließlich "ehrenwert" gewesen, so Wehner. Profitgedanken habe er nie gehabt, er sehe sich als Mäzen, dem "jetzt ein Strick daraus gedreht" werde. Das Geld für die Großküche etwa sei notwendig gewesen und habe es erlaubt, Einfluss zu nehmen und garantiert frisches Essen zu bekommen.

Vor einem Jahr wollten die Eltern das eigenmächtige Agieren ihres Vorsitzenden nicht mehr hinnehmen. Sie waren misstrauisch geworden, verlangten Einblick in Unterlagen, der ihnen zum Teil bis heute verwehrt worden sein soll. In einem internen Schreiben, das der Redaktion vorliegt, bezeichnete der Fördervereinschef seine Kritiker als "Strategen eines erfolglosen Putsches", deren Kinder womöglich unter den Folgen der Aktion zu leiden hätten.

Die Adressaten empfanden das als durchaus bedrohlich. Als Wehner vor einem Jahr abgewählt wurde und bei einer - vom Amtsgericht wegen Formfehlern erzwungenen - Neuwahl im April ganz aus dem Vorstand flog, büßte das die Mittagsbetreuung, die in einem Privathaus Wehners nahe der Grundschule logierte. Sie bekam die Kündigung von ihm, die Eltern mussten sich Hals über Kopf nach einer neuen Unterkunft umsehen. Auch hier, so der Vorwurf, sei Wehner gleichzeitig als Vereinschef und Vermieter aufgetreten. Er habe nur helfen wollen, hält dieser dagegen.

Der Konflikt eskalierte, als der Hausherr beim Auszug die Möbel und Spielsachen der Kinder pfändete und die Polizei holte. Der Grund: Die letzten Mieten hatte der Verein angesichts der angeblich veruntreuten Summen nicht mehr bezahlt. Zumal Wehners Ehefrau, die als Angestellte seiner Mögeldorfer Kita zeitweise auch Gehalt vom Erlenstegener Verein bezog, im Haus Räume genutzt haben soll. Der Verein musste jedoch die vollen Betriebskosten bezahlen.

Suche nach Belegen

Vor Jahren finanzierte Robert Wehner den Umbau seines Hauses für die Mittagsbetreuung mit einem 200.000 Euro-Kredit, den er privat aufnahm. Der Förderverein zahlte davon unter Wehners Ägide laut neuem Vorstand 157.000 Euro zurück. Laut Vorstandsmitglied Bertram Küppers gibt es jedoch keinerlei Belege für die Umbauleistungen: "Wir haben lange vergebens danach gesucht."

An vielen Nürnberger Schulen treten Elternvereine als Träger der Mittagsbetreuung auf. Auch wenn diese rechtlich eine Institution der jeweiligen Schule sei, so Schulreferent Klemens Gsell. Die Stadt habe in Erlenstegen wie andernorts einen Mietzuschuss geleistet, für den es Verwendungsnachweise gebe. Doch die Rechnungsprüfung sei allein Sache der Vereine. Grimmschul-Leiterin Sabine Teibach war trotz mehrfacher Anfragen nicht zu einem Gespräch bereit.

Robert Wehner will in der Branche bleiben. Er war jetzt unter den sieben Bewerbern für die Trägerschaft des neuen Grimmschul-Hortes. Doch vor wenigen Tagen entschied sich der Stadtrat für die Diakonie Neuendettelsau. Sie wird hier vermutlich ab 2021 die Regie übernehmen.

Claudine Stauber