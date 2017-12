Nürnberger Villa Meck: Jugendstil mit Liebe zum Detail

Innenarchitekt Erdmann Nolte hauchte dem Gebäude neues Leben ein - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Villa Meck in St. Leonhard gilt als ein architektonisches Schmuckstück. Nachdem sie jahrzehntelang ungenutzt blieb, hauchte ihr der Innenarchitekt Erdmann Nolte vor 25 Jahren neues Leben ein. Ein Blick hinter die Gemäuer!

Bilderstrecke zum Thema

Jahrzehntelang stand die Villa Meck in St. Leonhard leer. Dann verliebte sich der aus Karlsruhe stammende Innenarchitekt Erdmann Nolte in das Gebäude und sanierte es 1992 aufwendig. Heute lebt Nolte mit seiner Frau Andrea Schlegel-Nolte in der Villa, die die Bewohner und Besucher des Hauses durch ihre zahlreichen Details, aber auch allein schon durch ihre Dimensionen fasziniert.