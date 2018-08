Nürnberger Volksfest litt zum Auftakt unter Temperatursturz

NÜRNBERG - Das erste Volksfest-Wochenende ist Geschichte und die Verantwortlichen ziehen eine erste Bilanz. Bis auf eine Ausnahme sind die Veranstalter mit dem Auftakt zufrieden.

Die Veranstalter des Nürnberger Volksfestes hätten sich für das Auftakt-Wochenende besseres Wetter gewünscht. © Michael Matejka



Lorenz Kalb, Chef des Süddeutschen Schaustellerverbandes, ist mit dem ersten Volksfestwochenende in Nürnberg sehr zufrieden. Gerade am Sonntag sei der Platz voll gewesen. Am Samstag dagegen habe das Fest tagsüber unter dem Temperatursturz und abends unter dem Regen gelitten. "Außerdem werden viele vielleicht auch auf der Couch geblieben sein, um das erste Bundesligaspiel des 1. FC Nürnberg anzuschauen", sagte Kalb.

Dagegen wertete der Volksfestchef den Start am Freitag als vollauf gelungen: "Es war ein sehr schöner Festauftakt, die neue sensationelle Eröffnungsshow in Paperts Festzelt, dann auf dem Platz – eine wunderbare Atmosphäre." Neben Kalb ist auch Festwirt Christian Papert zufrieden: "Wir schauen optimistisch auf die erste Woche." Abgesehen von einem Mann, der am Freitag nicht heimgehen wollte und randalierte, verlief der Volksfestauftakt friedlich und ohne größere Vorkommnisse.

Noch bis zum 9. September können die Besucher bei der 160. Auflage des Herbstvolksfestes insgesamt 38 Fahrgeschäfte ausprobieren und sich in sechs Zeltgaststätten oder an 47 Imbissbuden stärken. Insgesamt engagieren sich 167 Betriebe auf dem Volksfest.

Marco Puschner