Nürnberger Volksfest meldet fast zwei Millionen Besucher

"Rosa Montage" kamen besonders gut an - Schaustellerverband zufrieden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Schaustellerverband zeigt sich mehr als zufrieden mit dem Verlauf des Herbstvolksfestes. Knapp zwei Millionen Besucher aus der ganzen Region seien in den vergangenen beiden Wochen auf das Festgelände am Dutzendteich gekommen.

Nach dem schon erfreulichen Frühlingsfest habe das milde, weitgehend trockene Spätersommerwetter den Zuspruch begünstigt, vor allem aber das "Programm der Superlative". Besonders stolz ist Marketingleiterin Barbara Lauterbach auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit der Volksfeste mit Nürnberger Museen, so mit dem Dürerhaus bei der Fotoaktion mit "Maskenkünstlerin" Susanne Carl und der "Nacht"-Führung zur Einstimmung auf die bevorstehende Ausstellung im Museum für Kommunikation: "Volksfest ist Alltagskultur und passt sehr gut zu musealen Inhalten", so Lauterbach.

