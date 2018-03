Die diesjährige Attraktion am Nürnberger Volksfest ist der "Höllenblitz". Die Arbeiten finden zum Teil in luftigen Höhen am Stahlgerüst statt. Das Fahrgeschäft der Bremer Familie Renoldi gibt es seit 2007 und gilt als das größte seiner Art. Die Gondeln fahren durch einen dunklen, mit Effekten gespickten Raum. Dafür ist ein hoher technische Aufwand nötig - die Achterbahn ist Teil eines größeren Stahlkonstrukts, das zusammen über 600 Tonnen wiegt. Die Vorfreude auf puren Fahrspaß kann beginnen... © Berny Meyer