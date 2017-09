Nürnberger zerstört Infostand einer "rechten Partei"

45-Jähriger knickte einfach die Stangen des Pavillon-Gestells ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Samstagmorgen hat ein 45-Jähriger in Gostenhof den Infostand einer Partei des rechten Spektrums zerstört. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest, nachdem er auch noch einen Parteihelfer geschlagen und beleidigt hatte.

Gegen 9 Uhr bauten mehrere Parteihelfer in der Gostenhofer Hauptstraße den Infostand einer dem rechten Spektrum angehörigen Partei auf. Um welche Partei es sich dabei genau handelt, konnte Polizeisprecher Bert Rauenbusch nicht sagen. Auf Anfrage verriet er, dass diese "ganz rechts" sei und bereits ein Verbotsverfahren gegen sie lief.

Schon während des Aufbaus pöbelte der 45-jährige Störer in Richtung der Parteihelfer. Im Anschluss knickte er die Stangen des Gestells zusammen, sodass der Pavillon unbrauchbar wurde. Einen Helfer beleidigte der Mann in "unflätigster Weise" und schlug ihm ins Gesicht, heißt es in einem Polizeibericht. Der Geschädigte wurde dabei nicht verletzt. Wegen Sachbeschädigung läuft eine Anzeige gegen den Mann.

