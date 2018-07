Nürnberger Zollfahnder decken Zigarettenschmuggel auf

Illegale Lieferung mit 550.000 Markenzigaretten abgefangen - vor 1 Stunde

WERNBERG-KÖBLITZ - Nürnberger Zollfahnder haben am Sonntag in der Oberpfalz eine illegale Zigarettenlieferung abgefangen und 550.000 Stück Markenzigaretten mit tschechischer Steuerbanderole sichergestellt. Gegen den Fahrer des Lastwagens wurde Haftbefehl wegen Verdachts der Steuerhinterziehung erlassen.

Versteckt unter Kartons voller Spielzeug fanden die Ermittler 550.000 Markenzigaretten. © Zollfahndungsamt München



Der Sicherstellung gingen entsprechende Hinweise voraus. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streife der Bundespolizei, das Fahrzeug auf der Autobahn 17 bei Berggießhügel in Sachsen zu stoppen und einer Zollkontrolle durch Beamte des Hauptzollamtes Dresden zuzuführen. Jedoch gestaltete sich dies bei dem bis unter das Dach beladenen Kühllaster als besonders schwierig.

Mithilfe dieser teilmobilen Röntgenanlage konnte der Zigarettenschmuggel in Wernberg aufgedeckt werden. © Hauptzollamt Regensburg



Erst im 300 Kilometer entfernten Wernberg-Köblitz im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf stand eine mobile Röntgenanlage des Zolls für weitere Maßnahmen zur Verfügung. Schon die Röntgenaufnahmen zeigten Auffälligkeiten in der Struktur der Sendung, die daraufhin komplett abgeladen wurde. Unter den mit 50 Paletten Spielzeug beladenem Kühl-Lastwagen befanden sich vier Paletten, auf die die Zigaretten gestapelt waren. Verpackt hatten die Schmuggler diese in identische Kartons, wie sie der Spielzeughersteller für seine Erzeugnisse verwendete. Dabei fanden die Zollbeamten 2.750 Stangen mit je 200 Stück Schmuggelzigaretten.

Gegen den 27-jährigen tschechischen Fahrer des Lastwagens wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl wegen Verdachts der Steuerhinterziehung erlassen. Durch das vorschriftswidrige Verbringen der in Tschechien versteuerten Tabakwaren ist hier die Tabaksteuer in Höhe von rund 90.000 Euro entstanden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren die Zigaretten für den Schwarzmarkt in Großbritannien bestimmt.

