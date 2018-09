Nürnbergerin Lydia tritt bei Castingshow "X Factor" an

36-jährige Sängerin will mit Hit von Rihanna überzeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine starke Stimme aus Franken ist kommenden Montag in der Fernsehshow "X Factor" zu sehen und zu hören: Lydia aus Nürnberg, die in der Region unter dem Künstlernamen Keisha Ricketts bekannt ist, versucht dort, mit dem Song "Only Girl" von Popstar Rihanna zu überzeugen.

"Meine Stimme ist Soul": Die 36-jährige Lydia alias Keisha Ricketts aus Nürnberg will die Fernseh-Jury überzeugen. © Ben Knabe/Sky/UFA



Seit ihrem 13. Lebensjahr singt die Nürnbergerin in unterschiedlichen Bands und gibt selbst auch Unterricht. Beruflich als Sängerin weiterzukommen, sei ihr trotzdem nicht möglich gewesen, erzählt die 36-Jährige, die alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern (19 und 17 Jahre alt) und einem zweieinhalbjährigen Sohn ist. Seit über 20 Jahren ist sie im Musikbusiness unterwegs, saß für Radio Z als Moderatorin am Mikro und vertonte Gedichte des fränkischen Kultautors Fitzgerald Kusz. "Meine Karriere hat ein bisschen stagniert", sagt sie.

Mehr Reichweite

Die Sendung möchte sie nutzen, um eine Reichweite zu generieren, die über Franken hinausgeht. Und um ein Feedback zu bekommen, "zu wissen, da und da kann ich mich verbessern", sagt Ricketts. "Meine Stimme ist Soul", beschreibt sie sich selbst. Die Nervosität habe sich bei ihrem Auftritt in Grenzen gehalten. "Ich habe Lampenfieber, aber ein gesundes", meint sie.

In der Jury sitzen Sido, Jennifer Weist von der Band "Jennifer Rostock", Iggy Uriarte alias Lions Head und Thomas Anders. Die Talent-Show, die früher auf Vox gesendet wurde, ist jetzt auf Sky1 und SkyTicket um 20.15 Uhr zu sehen. Die Nürnbergerin ist selbst gespannt auf die Ausstrahlung, die sie zu Hause mit ihrem Söhnchen verfolgen wird.

Anette Röckl