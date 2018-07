Nürnbergs beste Eisdiele? Hier gibt's zehn Vorschläge

NÜRNBERG - Ein Jahrhundertsommer - und die Lust auf Eis steigt mit den Temperaturen. Die Deutschen schlecken durchschnittlich fünf Kugeln in der Woche, ergab eine repräsentative Umfrage. Doch wo genießen die Nürnberger am liebsten ihr Eis? Wir haben unsere Facebook-User gefragt.

Schleck mal wieder! Die Deutschen sind Weltmeister im Eisessen. Und lieben nach wie vor die Klassiker Schoko oder Vanille. Für Ausgefallenes sind sie aber auch aufgeschlossen. © Foto: Roland Weihrauch/dpa



Nürnberg ist gesegnet mit guten Eisdielen. Knapp 80 Stück gibt es derzeit. Auf Facebook haben wir unsere User gefragt, was ihr Lieblings-Eiscafé ist. Und sind dadurch auf einige gestoßen, die wir noch nicht kannten. Wie das "Eiscenter" in Feucht. Aber dazu später. Ganz oft genannt wird auf Facebook das "Eis im Glück" von Michael Medrea mit mittlerweile drei Filialen. Gefolgt von "Dolomiddi" in Laufamholz und der "Kleinen Eismanufaktur" in der Weißgerbergasse.

Wobei keiner der drei seine Eiskreationen nach italienischen Originalrezepten herstellt. Klar, Vanille oder Schoko – nach wie vor die Lieblingssorten der Deutschen – haben fast alle in der Theke. Aber die jungen Eismacher lieben das Experimentieren. Ziegenmilch-Cranberry, derzeit im "Eis im Glück" zu testen, oder Lavendel-Buttermilch ("Dolomiddi") sind vielleicht nicht für jeden etwas.

"Man kann eigentlich aus allem Eis machen", sagt Michael Medrea. Auch aus Schäufele oder Bratwürsten: "Das schmeckt ein bisschen wie Lebkuchen. Echt lecker!" 63 Prozent der Deutschen halten sich für aufgeschlossen, abgefahrene Sorte auszuprobieren Und dennoch: "Am meisten gekauft werden die Klassiker, Schoko, Vanille, Erdbeer, Mango", sagt Michael Medrea. Glatte 90 Prozent haben klare Favoriten bei den Eissorten. "Es kommt immer darauf an, was der erste in der Schlange bestellt", sagt Charalambos Cascanis vom "Eiscafé Sirena". "Will er Erdbeere, will die ganze Schulklasse hinter ihm auch Erdbeere." Außerdem spiele auch das Wetter eine Rolle: Bei 30 Grad ist die Lust auf erfrischende Sorten wie Zitrone einfach größer.

Deutscher Bestell-Liebling ist Schoko, gefolgt von Vanille, behauptet die Studie, die der Essenslieferdienst Deliveroo in Auftrag gegeben hat. Andere Länder mögen es noch exotischer: Grüner Tee (Hongkong) oder salziges Karamell (Singapur). Die Italiener stehen dagegen auf Stracciatella.

Ein Eismacher wurde bei unserer Facebook-Umfrage immer wieder genannt: Das "Eis-Center" in Feucht. Es hat sich herumgesprochen, dass sich ein Trip zu Fiorenzo Giovani lohnt. "Er macht einfach das beste Eis", schreibt einer. Und viele pflichten ihm bei. Der Eismacher hat gut 30 teils wechselnde Sorten und eine Qualität in den Kühltruhen, wie man sie etwa aus der Emilia Romagna kennt – dort verorten Kenner das beste Eis Italiens. Einige Sorten orientieren sich an bekannten Nasch-Marken – 1,30 Euro kostet etwa eine Standardkugel Yogurette, Snickers oder Bounty. Manche Premiumsorten kosten 1,50 Euro, darunter das legendäre Pistazien-Eis.

Schlange stehen

Überhaupt lieben viele ihre Eisdiele um die Ecke: In Eibach ("Bedolli"), Ziegelstein ("Corallo"), Altenfurt ("Belfi") oder Mögeldorf (das legendäre "Cristallo") stehen die Nürnberger gerne Schlange. Oder bei "Marx's himmliche Genüsse" in der Wöhrder Hauptstraße: "Das Lebkucheneis war einfach genial", schreibt uns Leserin Kerstin Jehle. Wichtig ist die Qualität. Mit frischen Erdbeeren, echter Vanille oder knackigen Haselnüssen punkten die Eismacher.

Apropos: Bei einem Vergleich der Zeitschrift Öko-Test schnitten zwei relativ kostspielige Markenprodukte Vanilleeis aus dem Supermarkt am schlechtesten ab. Sie erhielten nur ein "ungenügend". Auf den vordersten Plätzen liegen das "Bio Cool Vanilleeis" von Ökofrost, "Bourbon Vanille" von Bofrost und das Vanilleeis der Edeka-Marke "Gut & Günstig".

Abgewertet wurden viele Produkte unter anderem wegen zu viel Luft, zu wenig Vanille oder auch wegen zu viel Mineralöl im Eis. Im süßesten getesteten Produkt stecken übrigens 24 Gramm Zucker pro 100 Gramm – das entspricht etwa acht Stück Würfelzucker. Was uns auf schnellstem Wege zurück in unsere Lieblingseisdiele führt...

