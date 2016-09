Eine 82-jährige Autofahrerin übersah am Mittwochmorgen beim Abbiegen in Nürnberg ein entgegenkommendes Auto. Beim Aufprall wurde der Wagen der älteren Frau auf die Seite geworfen. Sowohl die 82-Jährige als auch die entgegenkommende 58-Jährige wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Auch in Nürnberg starteten die Erstklässler in Begleitung von Eltern und Polizei in den neuen Lebensabschnitt. Während an der Nürnberger Carl-von-Ossietzky-Schule gelbe Leuchtwesten verteilt wurden, freuten sich die "Ersties" in Ziegelstein über Süßigkeiten .