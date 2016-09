Nürnbergs Eltern stehen auf kurze Vornamen

NÜRNBERG - Das Amt für Stadtforschung und Statistik hat die Namen für Neugeborene in Nürnberg untersucht. Das Ranking für Mädchen und Jungen geht bis ins Jahr 2000 zurück. Es zeigt: Eltern stehen auf Vornamen mit wenigen Buchstaben.

Ob Anna, Lena, Mia oder Lara — Nürnberger Eltern stehen scheinbar auf kurze Vornamen. © Foto: dpa



Es ist eine der ersten großen Entscheidungen, vor der werdende Eltern stehen. Der Vorname des eigenen Kindes wird einen Menschen schließlich sein ganzes Leben lang begleiten:

Sei es auf der ersten Urkunde, auf der Geburtstagskarte, im Kindergarten, in der Schule oder auf dem Personalausweis.

Die Tendenz der Nürnberger scheint in den vergangenen Jahren stark in eine Richtung zu gehen. Das Amt für Stadtforschung und Statistik hat die beliebtesten Rufnamen für die Neugeborenen der Stadt ermittelt. Die veröffentlichten Ergebnisse basieren auf Untersuchungen von 2000 bis 2015 — und es gibt zwei klare Sieger.

Maximilian ist der beliebteste Jungenname

Bei den Mädchennamen scheinen die Nürnberger auf Kürze zu setzen. Unter den Top Ten reihen sich fast ausschließlich Namen ein, die aus maximal fünf Buchstaben bestehen. Am häufigsten stand auf der Geburtsurkunde der Name Anna. Mit 409 Nennungen führt er die Liste knapp vor Laura (401) an. Die Bronzemedaille geht an Julia – immerhin 389 Babys wurden so getauft.

Auf den folgenden Plätzen befinden sich Lena (348), Emma (344), Sarah (322), Lara (309), Lea (302), Mia (295) und Sophia (266). Wäre die Schreibweise der Namen Sarah/Sara oder Sophia/ Sofia nicht berücksichtigt worden, hätte sich das Führungs-Duo neu gebildet.

Der beliebteste Jungenname – und damit auch führender Babyname der Stadt – ist Maximilian mit 525 Neugeborenen. Mit nur wenigen Stimmen liegt Leon (512) dahinter, Platz drei sichert sich David (477). Die beliebtesten zehn Rufnamen für Buben ergänzen schließlich noch Alexander (460), Lukas (406), Daniel und Tim (je 400), Paul (358), Julian (351) und Jonas (349).

