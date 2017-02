Nürnbergs Faschingsumzug: Das müssen Autofahrer wissen

Rathenauplatz wird komplett gesperrt - Halteverbote entlang der Strecke ab 6 Uhr - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag findet zum 620. Mal der traditionelle Faschingsumzug durch die Nürnberger Altstadt statt. Aufgrund erforderlicher Sperrungen entlang der Strecke kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Mit Narren und Närrinen geht es auch in diesem Jahr am Faschingssonntag wieder durch die Nürnberger Altstadt. Es kommt deshalb zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. © Ralf Rödel



Mit Narren und Närrinen geht es auch in diesem Jahr am Faschingssonntag wieder durch die Nürnberger Altstadt. Es kommt deshalb zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Foto: Ralf Rödel



Der Faschingsumzug wird über folgende Strecke in Nürnberg geführt:

Bayreuther Straße -> Rathenauplatz -> Laufer Tor -> Äußerer Laufer Platz -> Laufer Schlagturm -> Innere Laufer Gasse -> Theresienplatz -> Fünferplatz -> Obstmarkt -> Spitalgasse -> Museumsbrücke -> Königstraße -> Kaiserstraße -> Josephsplatz -> Vordere Ledergasse

Aus diesem Grund sind temporäre Verkehrssperrungen erforderlich, weshalb es im Zeitraum zwischen 10 und circa 17 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen kann.

Halteverbote ab 6 Uhr

In der Äußeren Bayreuther Straße in Höhe des Stadtparks sowie entlang der Umzugsstrecke in der Altstadt (Äußere-, Innere Laufer Gasse, Theresienstraße, Obstmarkt und Vordere Ledergasse) sind Haltverbote aufgestellt, die am 26.02.2017 bereits ab 6 Uhr gelten. Autofahrer werden gebeten, diese Halteverbotszeichen entlang der Strecke unbedingt zu beachten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge müssen ansonsten abgeschleppt werden.

Zudem wird der Rathenauplatz in der Zeit zwischen 12 Uhr und etwa 14 Uhr komplett gesperrt. Von dieser Maßnahme sind insbesondere Verkehrsteilnehmer betroffen, die die Sulzbacher Straße, Bayreuther Straße sowie den Marientor- und Laufertorgraben befahren wollen.

Die Umleitungen sind beschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Polizei zu beachten und den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren.

nb