Nürnbergs Händler jubeln: Weihnachtsgeschäfte laufen gut

Erstes Adventswochenende spülte Tausende in die Innenstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaltes Wetter und auf den Dächern noch etwas eisiger Puderzucker vom ersten Schnee: Dieser Mix trieb die Kunden am ersten Samstag im Advent in die Läden. Davon sind Nürnbergs Händler überzeugt.

Die Straßen der Innenstadt waren am Wochenende rappelvoll. © Michael Matejka



Das Geschäft brummte - nicht nur Centermanager Thomas Graf klingt Samstagabend am Telefon äußerst zufrieden. Im Mercado Einkaufszentrum in der Nordstadt war mehr los als am ersten Adventssamstag vor einem Jahr. "Wenn es schön knackig kalt ist, fällt den Leuten ein, dass sie noch eine Winterjacke, Mütze und Handschuhe brauchen", sagt Graf. Alles was warm hält habe sich bestens verkauft.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden wieder viele Handys unter den Weihnachtsbäumen liegen. Nicht nur im Mercado waren sie der Renner, auch bei Saturn griffen viele zum Smartphone. Aber nicht nur moderne Elektronik wanderte über die Ladentische. Auch CDs und Filme sind trotz aller Streaming-Angebote weiter sehr gefragt. Auch zur Überraschung der Verkäufer.

Kuschelware für die Damen war bei C&A begehrt. Strickpullover, Kaschmirteile, gemütliche Wolljacken - "das kalte Wetter tut dem Geschäft gut", sagt Salesmanagerin Julia Zerr. Das Geschäft sei schon morgens gut gefüllt gewesen, "es tut uns gut, dass der Monatserste vorbei ist und die Leute Geld haben, das war am ersten Adventswochenende vor einem Jahr nicht so".

Bei Küchen Loesch waren die Verkäufer laut Geschäftsführer Klaus Harl auch den ganzen Samstag ständig in Kundengesprächen. Zu Weihnachten gebe es klassische Präsente wie die Geflügelschere plus Brett fürs Tranchieren der Gans. Sehr gefragt seien Gusseisenpfannen, "derzeit sind ja Steaks im Trend und die bekommt man mit diesen Pfannen am besten hin", sagt Harl.

Verlobungsringe als Renner

Gern schickten Enkel im Übrigen die Oma los, damit die etwas für die Eltern besorgt. Zu Anfang der Adventszeit seien aber auch viele Paare unterwegs, die sich in Ruhe ein gemeinsames Geschenk aussuchen. Ein neues Tafelservice zum Beispiel. Küchenmaschinen oder Teekannen, die Ehemänner gern mal ihren Frauen schenken, würden eher kurz vor dem Fest erstanden. Quasi kurz vor Schluss.

Romantisch ging es im Juwelierladen von Carola Paul zu. "Fünf Kunden haben nach einem Verlobungsring gefragt, drei haben wir verkauft." Sie freut sich über den auch außerhalb der Weihnachtszeit festzustellenden Trend, sich wieder ganz klassisch zu verloben. Rund vier Stunden lang sei ihr Geschäft absolut voll gewesen. "Es hat Spaß gemacht", von Ohrschmuck bis zum Diamantring den Kunden schöne Stücke ans Herz zu legen.

Der Verband der deutschen Einzelhändler HDE beurteilte den Auftakt des Weihnachtsgeschäftes als zufriedenstellend. Insgesamt wird 2017 im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von drei Prozent auf 94,5 Milliarden Euro erwartet.

möl