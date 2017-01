Nürnbergs Nackte: Zu anstößig fürs soziale Netzwerk?

Die Welt von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist das nicht. Unbekleidete menschliche Körper werden in dem Netzwerk häufig ohne Sinn und Verstand gelöscht. Dabei gehören sie, auch in Nürnberg, zu unserem Straßenbild, wie hier am Weißen Turm, am Mögeldorfer Plärrer oder am Aufseßplatz. © Stefan Hippel, Harald Sippel, Eduard Weigert