Nürnbergs Super-Blitzer: 1260 Temposünder in 79 Tagen

Säule mit zwei speziellen Kameras kann auch Rotlichtverstöße erfassen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die Wahrheit kommt ans Licht: Der neue Super-Blitzer an der Schöller-Kreuzung hat in nur 79 Tagen 1260 Temposünder erfasst. Warum Polizei und Stadtverwaltung über diese hohe Zahl überrascht sind.

Die hochmoderne Blitzsäule kann Tempo- und Rotlicht-Sünder gleichzeitig erfassen. Welche Richtung die Kameras im Blick haben, kann kein Autofahrer sehen. © Foto: Eduard Weigert



Seit April steht das hochmoderne Gerät an der Kreuzung Bucher Straße/Nordring, seit Juni ist es scharf gestellt. Das Polizeipräsidium hat 100.000 Euro für die Anschaffung bezahlt. Das Gerät der Firma Vitronic ist das zweite im Freistaat, in München lief das Pilotprojekt.

Im Zeitraum vom 4. Juni bis 21. August erfasste die Säule mit ihren zwei speziellen Digitalkameras 1260 Geschwindigkeitsverstöße. Zum Vergleich: Pro Jahr registriert die Polizei im gesamten Stadtgebiet rund 25.000 Temposünden. Der Superblitzer kann zeitgleich auch Rotlichtverstöße erfassen. Im genannten Zeitraum schlug das Gerät in dieser Sache 273-mal an.

"Das hat uns echt überrascht, mit einer so hohen Zahl haben wir nicht gerechnet", sagt Polizeisprecherin Elke Schönwald. Eine Folge dieser Tatsache: Stadt und Polizei planen, an weiteren Standorten in Nürnberg Super-Blitzer aufzustellen. Wann und wo, ist noch nicht bekannt.

Klar ist: Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Schaltet die Ampel auf Rot und ein Kraftfahrer rollt über die Haltelinie (unter einer Sekunde), dem blüht ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und ein Punkt beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Liegt mehr als eine Sekunde zwischen Rot und Überfahren der Haltelinie wird es noch teurer. Dann sind es laut Polizeisprecherin Schönwald schon 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.



