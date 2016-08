Nürnbergs Untergrund: Hier lagern die Schätze der Stadt

Ein Rundgang durch den Keller des Stadtarchivs in der Norishalle - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Der Keller des Stadtarchivs in der Norishalle beherbergt rund acht Millionen Stücke - darunter viele unbezahlbare Dokumente und Schätze Nürnbergs. Michael Diefenbacher, Leiter des Stadtarchivs, hat unseren Fotografen mitgenommen auf einen Rundgang durch die zwei Etagen im Untergeschoss des Archivs.

