Nürnbergs Unterwelt: Der tiefe Schlund von Schniegling

Denkmalgeschütztes Bauwerk war einst für "stormwater" zuständig - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Von der Schnieglinger Straße geht es hinab in die Pegnitzauen. Am Ufer stößt man auf eine mit Steinen gepflasterte Rinne, die aus einem Tunnel kommt, dessen Öffnung mit einem Gitter verriegelt ist. Dahinter verborgen liegt ein 100 Jahre altes Bauwerk, das einst eine wichtige Aufgabe erfüllt hat. Der Sturmauslass in Schniegling.

