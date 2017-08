Obacht beim Pilzesammeln: Das sollten Sie beachten

Immer mehr Anfragen beim Giftnotruf - Großes Problem: Falsche Verarbeitung

NÜRNBERG - Beim Giftnotruf Bayern sind in diesem Jahr bereits 200 Anfragen zu Pilzvergiftungen eingegangen. Der Grund: Viele Sammler haben keinerlei Erfahrung und verlassen sich stattdessen auf ihre Handy-App.

Vorsicht giftig: Der Fliegenpilz fällt vor allem wegen seiner rot-weißen Farbe auf. Viele andere Pilze sind dagegen deutlich schwieriger zuzuordnen. © Jens Dittmar



Pilzesammeln ist gut 30 Jahre nach Tschernobyl wieder in. Besonders an den Wochenenden zieht es die Menschen mit Körben in den Wald. Doch nicht selten schlagen die Fundstücke den eifrigen, aber oft unerfahrenen Sammlern anschließend gewaltig auf den Magen. Entweder, weil die Pilze nicht genießbar waren oder weil sie nicht richtig verarbeitet worden sind.

"Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl wollten viele keine Pilze mehr sammeln, weil sie radioaktiv belastet waren", meint Ursula Hirschmann, seit beinahe 40 Jahren ehrenamtliche Pilzberaterin bei der Naturhistorischen Gesellschaft (NHG) in Nürnberg . Doch inzwischen entdecken besonders auch jüngere Menschen das Hobby neu — ohne allerdings die nötige Erfahrung oder das entsprechende Wissen zu haben.

Manche verlassen sich auf das Internet, um die Pilze zu bestimmen. "Im Netz stehen sicherlich viele gute Informationen dazu, aber dort können auch jederzeit Nichtfachleute etwas schreiben, was gar nicht stimmt", warnt die Pilzexpertin. Bei jungen Leuten stehen auch Apps hoch im Kurs. "Da sind oft mehr als 1000 Pilze aufgeführt. Wer noch nie gesammelt hat, ist damit heillos überfordert", sagt Hirschmann.

Täubling lässt Zunge taub werden

Was die Fachfrau über manche Pilze zu erzählen weiß, lässt einen schaudern: Vom hochgiftigen Grünen Knollenblätterpilz hat vermutlich schon jeder gehört. Aber da gibt es zum Beispiel auch den Heimtückischen Täubling, der seinen Namen irgendwie zurecht trägt. Erst nach längerem Kauen wird offenbar, dass er höllisch scharf ist und die Zunge eine Zeit lang taub werden lässt. Oder der giftige Kahle Krempling.

"Wer ihn trotzdem isst, riskiert eine allergische Reaktion, die tödlich sein kann", meint Hirschmann. Erst kürzlich ist daran in der Region eine junge Frau verstorben. Größte Vorsicht ist auch beim Spitzgebuckelten Rauhkopf geboten: Er enthält einen Giftstoff, der ein tödliches Nierenversagen auslösen kann. "Wenn ihn jemand isst, bekommt er zunächst keine Probleme. Doch nach zehn bis 14 Tagen ist plötzlich kein Wasserlassen mehr möglich, weil die Nieren zerstört sind", so die Pilzberaterin. Diese Art breitet sich seit 15, 20 Jahren extrem aus. Oft stehen 20 bis 50 Exemplare direkt nebeneinander.

Pilze falsch verarbeitet

Doch es sind gar nicht ausschließlich Giftpilze, die gesundheitliche Probleme machen. Die Hälfte aller Vergiftungen sind darauf zurückzuführen, dass Pilze nicht richtig verarbeitet werden. "Mal werden zu alte Pilze geerntet, mal werden sie zu lange aufbewahrt. Freitag gesammelt und erst Montag gekocht - das geht schief", warnt Hirschmann. Es hilft auch nichts, die Pilze einige Tage nach der Ernte zu trocknen - "die sind trotzdem verdorben".

Rohe Pilze in Essig und Öl eingelegt, sollte man ebenfalls vom Speiseplan streichen. Wer seine Ausbeute nicht innerhalb von ein oder zwei Tagen verzehren will, der kann die Pilze sofort putzen, sie anbraten und dann ein, zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren. Heftige Magen- und Darmprobleme entstehen auch dann, wenn die Pilze nicht ausreichend erhitzt werden. Wer zum Beispiel Maronen-Scheiben nur die letzten fünf Minuten zur Kartoffelsuppe gibt, der handelt sich eine Vergiftung ein.

Schnell zum Arzt

Wer nach einem Pilzessen Symptome einer Vergiftung entwickelt, sollte schnell zum Hausarzt gehen, sich ins nächste Krankenhaus bringen lassen oder den Giftnotruf — in Bayern die Rufnummer (089)1 92 40 — wählen. Unbedingt sollten alle noch vorhandenen Pilze, Putzreste oder eventuell auch Reste der gekochten Mahlzeit mitgenommen werden. Damit es gar nicht so weit kommt, bieten sich die ehrenamtlichen Berater der Pilzauskunftsstellen der NHG an. Sie sind täglich, auch am Wochenende oder an Feiertagen zu erreichen.

In Nürnberg sind dies:

- Serafino Chini, Hainstraße 25, App. 217, Telefon (0911) 469251, täglich bis 18 Uhr

- Ursula Hirschmann, Zugspitzstraße 239/I, Telefon (0911) 8149315 und

- Gisela Stellmacher, Kobergerstraße.32, Telefon (0911) 359745

Im Internet unter der Adresse www.nhg-nuernberg.de finden sich weitere Ansprechpartner in der Region, aber auch alle Veranstaltungen der Abteilung Pilz- und Kräuterkunde. Noch bis zum Oktober werden zum Beispiel jeden zweiten und vierten Montag im Monat im Katharinensaal der Stadtbibliothek am Katharinenkloster ab 19.30 Uhr Frischpilze ausgestellt und erklärt. Öffentliche Pilzberatungen finden dienstags von 19 bis 20.30 Uhr im "Pilzturm", Marientorgraben 8, statt.

Karin Winkler